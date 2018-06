Angela Merkels problemer i egen regjering, kombinert med Italias nye, kontroversielle innenriksminister Matteo Salvini, er i ferd med å endre EUs migrantpolitikk.

Spørsmålet er om endringen skjer tidsnok til å redde Merkel.

Salvini har alltid snakket tøft, og ofte på kanten av stygt. I jobben som Italias nye innenriksminister og visestatsminister har han også vist at han er villig til å bruke harde metoder.

FÅR MYE OPPMERKSOMHET: Lega-leder og Italias innenriksminister Matteo Salvini har på kort tid lykkes med å sette sitt preg på europeisk politikk. Her under et intervju på italiensk fjernsyn. Foto: Angelo Carconi / AP

Da Salvini nektet skipet Aquarius med 600 migranter om bord å søke mot en italiensk havn, leverte lederen for ytre høyre-partiet Lega på egne valgløfter og avdekket et vakuum i EUs migrantpolitikk.

Fikk vist det han ønsket

Aqarius ble liggende til havs mens øvrige andre middelhavsland som Frankrike og Malta etter tur sa nei til skipet med 600 migranter om bord.

Til slutt sa Spania sa seg villig å ta imot skipet, g president Macron sa etter liten stund at de av migrantene som ønsket seg videre kunne få lov til å komme til Frankrike. Salvini hadde fått vist det han ønsket:

Italia er ikke lenger en «frihavn» for migranter fra Afrika, Midtøsten og Asia.

KRANGLET OM MIGRANTSKIP: Den italienske kystvakten overvåker mens skipet Aquarius tar om bord migranter. Italia og Malta nektet skipet å gå i havn i Italia, men italiensk kystvakt ledsaget senere skipet til Spania. Foto: Salvatore Cavalli / AP

Nøt den den politiske stormen

Frankrike og andre EU-lands ord om en felles europeisk løsning fremstod som hule og lite troverdige.

Fra Frankrikes president Emmanuel Macron, pave Frans og FN haglet kritikken mot Italias nye innenriksminister og visestatsminister. Matteo Salvini ble beskyldt for å ha forrådt idealene og verdiene som Europa som sivilisasjon var tuftet på. Altså medmenneskelighet.

Salvini virket som han nøt den politiske stormen og oppmerksomheten.

Les også: Italia slår tilbake mot Frankrike i ordkrig om migrantskip

Taktisk taus

En som var forsiktig med å kritisere Salvini, var Angela Merkel.

Grunnen er enkel: Uenighet om migranter truet og kan fremdeles slite i stykker hennes koalisjonsregjering. Hun kan komme til å trenge all den hjelp Italia er villig til å gi henne.

Det ekstraordinære minitoppmøtet søndag er et forsøk fra sjefen for EU-kommisjonen, Jean Claude Juncker, på å komme Merkel til unnsetning. Dette skjer bare noen dager før det virkelige EU-toppmøtet i slutten av uken.

EU-president Donald Tusk skal ha satt lite pris på innblanding fra Juncker og hadde nok foretrukket mindre høyprofilerte forhandlinger på bakrommet frem til selve toppmøtet.

Senest torsdag avviste Italia et tysk forslag som ville tvinge dem til å ta tilbake asylsøkere som flytter seg nordover etter først å ha kommet til Italia.

Les også: Italia slår tilbake mot Frankrike i ordkrig om migrantskip

«Betal, eller så åpner vi grensen»

TRØBBEL: Italias harde linje i migrasjonsdebatten i EU skaper trøbbel for Merkel på hjemmebane. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

I EU-byråkratiet er det flere som mener Merkel vil slite med å oppnå det hun trenger.

– Dette er virkelig rotete. Hvordan kan hun tro at hun kan reise tilbake til Berlin innen neste uke med en løsning på migrantproblemet, uttrykte en frustrert EU-topp anonymt til Financial Times.

I Roma tvitret Matteo Salvinis rådgiver, Guiglielmo Picchi, en klar beskjed til EU-toppene i Brussel:

«Betal for mottakssentre i Afrika, eller så stenger vi grensen i sør og åpner grensen mot nord ... Og folk foretrekker Tyskland og Sverige fremfor Italia».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Mulige sentre i Nord-Afrika

Italia, Tyskland og Frankrike har i løpet av to krisepregede uker klart å bli enige om at de vil opprette mottakssentre i Nord-Afrika, eller i et europeisk land utenfor EU. Fattige Tunisia og Albania er nevnt som mulige samarbeidsland.

Hensikten er å skille økonomiske migranter som ikke har krav på opphold fra flyktninger med krav på asyl, før de kommer innenfor EUs grenser.

VIL OPPRETTE LEIRE: Migranter og flyktninger reddes fra en gummibåt over til et skip som tilhører den tyske hjelpeorganisasjonen Mission Lifeline. EUs plan er at migranter som reddes i Middelhavet skal sendes til EU-drevne leire i Nord-Afrika. Foto: HERMINE POSCHMANN / AFP

Det er kun noen få år siden denne type politikk ble beskrevet som uansvarlig og i strid med europeiske verdier. Man skulle kunne komme til Europa og få prøvet saken sin trygt og med rettsgarantier i et EU-land. Et overbelastet mottaksapparat og et asylsystem som ikke virker godt nok, har endret EUs syn.

Nå blir forslagene om mottakssentre i Nord-Afrika snarere beskrevet som lavthengende politisk frukt. Noe som er lett å bli enig om.

Samtidig blir det påpekt at å få dette på plass ikke skjer i løpet av sommeren. Det løser heller ikke hva som skal skje med migranter som allerede oppholder seg i EU, med svake utsikter til å få opphold.

Foreløpig har ingen afrikanske land eller Albania sagt ja. Det vil bli et spørsmål om penger. Mest sannsynlig ganske mye penger.

Italia har tatt imot over 600.000 migranter og flyktninger som har krysset Middelhavet siden 2013. Matteo Salvini vil sende også disse til de mottakssentre i Nord-Afrika.

Frykter TV-bildene

I Brussel ser man med gru på muligheten for TV-bilder av italiensk politi som samler opp og internerer migranter i lukkede leire, før de de skal sendes til EUs nye mottakssentre et sted i Afrika. Det vil være et syn som ikke er helt ulikt siste tids skildringer fra grensen mellom Mexico og USA.

Å få Matteo Salvini som innenriksminister i Italia ryster EU-systemet litt på samme måte som om Marine Le Pen og Nasjonal Front skulle fått ansvar for Frankrikes innvandrings- og justispolitikk.

De to er allierte og den sterkt EU-kritiske Salvini har beskrevet Le Pen som sitt politiske forbilde.

Salvini har kuppet den politiske agendaen

Søndag er det statsminister Giuseppe Conte som forhandler på vegne av Italia, men han vil ikke gjøre noe som hans innenriksminister hjemme i Roma ikke kan godta.

FORHANDLER: Italias statsminister Giuseppe Conte forhandler for Italia under søndagens møte, men vil neppe gjøre noe som Salvini ikke kan godta. Foto: John Macdougall / AFP

Matteo Salvini har siden innsettelsen 1. juni klart å ta mer eller mindre kontroll over den politiske agendaen i Italia. Leder for det største regjeringspartiet, Femstjernersbevegelsen – visestatsminister Lugio De Maio – er effektivt stilt i skyggen.

Salvini fremstår både som Italias og Europas nye sterke mann. Angela Merkels problem er at dette kan skje på hennes bekostning.

I Tyskland frykter CSU, det konservative søsterpartiet til de tyske kristendemokratene CDU, en Salvini-effekt før et krevende delstatsvalg i Bayern i oktober.

I frykt for at ytre høyrepartiet AfD, Alternative für Deutschland, skal kunne hente inspirasjon fra nettopp Matteo Salvini, ønsker de å fremstå som harde og handlekraftige i innvandringspolitikken.

Merkel har fått en uke på seg

Tysklands innenriksminister, CSU-politikeren Horst Seehofer, vil innføre grensekontroll og har truet med å bruke fullmakter han har som minister til å gjøre dette på egen hånd.

TRUER MED GRENSEKONTROLL: Tysklands innenriksminister har ligget i åpen konflikt med sin egen forbundskansler og truet med å innføre nasjonal grensekontroll. Her fra Bayern, ved grensen til Østerrike. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Gjeninnfører Seehofer varig nasjonal grensekontroll i Tyskland, ryker trolig koalisjonen mellom CSU, CDU og Sosialdemokratene.

Merkel har fått en uke på seg til å løse migrant-, flyktning- og asylpolitikken på EU-nivå.

Ingen forventer en komplett løsning, men hun må komme et godt stykke på vei.

Å redde Merkels regjering står neppe særlig høyt blant Salvinis prioriteringer. Forhandlingskortet dette gir ham griper han likevel begjærlig.

Uforutsigbar sommer

POPULIST: Kan EU vise seg å være mer nyttig enn Matteo Salvini først trodde? Foto: Alberto Pizzoli / AFP

Og skulle EU komme Italia i møte med både penger og politikk, så er tross alt ikke Salvini noen dogmatiker. Han er populist og kanskje til med en pragamatist. EU kan være mer nyttig enn han først trodde.

EU og migranter som har kommet til Europa, eller akkurat nå er på reise over havet, har én ting til felles: de går en uforutsigbar sommer i møte.