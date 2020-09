Norge slutter seg til internasjonalt samarbeid for rettferdig fordeling av koronavaksine

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Verdens helseorganisasjon kunngjorde mandag at 156 land har inngått vaksinesamarbeid. Samarbeidet heter Covax og består av 35 høyinntektsland som betaler for at 92 lavinntektsland også skal få fatt på vaksinen når den blir klar.

Samarbeidet er designet for at fattige land også skal få vaksinen.

Norge deltar gjennom det Team Europe, som består av EU-kommisjonen på vegne av EUs 27 medlemsland, pluss Norge og Island.

Her kan du finne en liste over alle landene som deltar.

Med avtalene som nå er inngått, kan arbeidet starte med å sikre dosene som trengs for å få slutt på den akutte fasen av pandemien innen utgangen av 2021.

Samarbeidet kalles Covax, og har som mål å utvikle minst tre trygge og effektive vaksiner.

Norge vil sammen med Island bidra med 64 millioner kroner til Covax. Det tilsvarer tilgang på 2 millioner vaksinedoser til Norge. I tillegg bidrar Norge med det samme beløpet på 64 millioner kroner til å starte innkjøp av tilsvarende antall vaksinedoser til lavinntektsland, melder regjeringen.

KAPPLØP: Kinesiske forskere arbeider med en vaksine mot covid-19. Men hva skjer når vaksinen er klar, og alle i verden vil ha den på en gang? Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP

Hele verden kjøper sammen

Verden over frykter mange at det samme skal skje med covid-19 som med svineinfluensaen i 2009.

Da la rike land inn store forhåndsbestillinger for den nye vaksinen. De kjøpte opp det aller meste industrien kunne produsere.

Stoltenberg-regjeringen bestilte 9 millioner doser, brukte 1,5 millioner og endte med å destruere 2 millioner. Også USA, Frankrike, Sveits og andre fikk det de ville ha. Men til mindre ressurssterke land ble det knapt noe igjen.

Men «vaksine-nasjonalisme» er ikke den eneste måten å takle pandemien på.

Covax er et initiativ fra vaksinealliansen Gavi, som i sin tid ble stiftet av Bill og Melinda Gates.

Covax styres av Gavi, Verdens helseorganisasjon (WHO) og Cepi. Cepi en vaksine-koalisjon med hovedkontor i Oslo, som har fått milliarder av kroner fra offentlige budsjetter. Pengene har de sluset inn i 169 pågående vaksineprosjekter.

– Det er i alle lands egeninteresse å sette vaksinepengene i Covax heller enn å kjøre sololøp, mener nestlederen i den norske vaksineorganisasjonen Cepi, Frederik Kristensen.

– Hvis alle hver for seg skal gamble på to-tre produsenter, vil kanskje bare en av fem lykkes. De kan vinne jackpot. Eller de kan sitte igjen tomhendte

Frederik Kristensen, nestleder i den norske vaksineorganisasjonen CEPI. Foto: Ørn E. Borgen / NTBScanpix

Rettferdig fordeling

Covax sitt mål er at alle land skal få korona-vaksiner. Det skal skje ved at verdens regjeringer flokker seg rundt én instans. Den forhandler med og bestiller fra legemiddelselskapene på vegne av alle.

Med så massive bestillinger vil vaksineprodusentene våge å bygge nødvendig produksjonskapasitet, selv om de ennå ikke vet om akkurat deres vaksine vil lykkes.

Rike land vil betale selv for vaksinen de får, og fattige land får den finansiert av stiftelser og de samme pengesterke landene.

Når en vaksine kommer skal den bli fordelt rettferdig mellom land, ut fra et system som WHO utarbeider.

Slik kan alle få samtidig til sine mest utsatte grupper: Helsepersonell, gamle og kronisk syke.

De aller fleste vaksineprosjekter feiler. Derfor har alle land god grunn til å slutte seg til Covax: Land som blir med, vil ha tilgang til den største samlingen av vaksinekandidater i verden.

– Det vil sikre prisreduksjoner, samtidig som det fordeler risikoen mellom landene. Hvis alle hver for seg skal gamble på to-tre produsenter, vil kanskje bare en av fem lykkes. De kan vinne jackpot. Eller de kan sitte igjen tomhendte, sier han.