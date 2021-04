Norge skjerper innreisetiltak for reisende

Regjeringen innfører pålegg om karantenehotell for alle reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan, på grunn av smittesituasjonen i landene.

– Smittesituasjonen i blant annet India er svært alvorlig. For å begrense risikoen for importsmitte av nye virusvarianter, innfører vi nå skjerpede innreiseregler for reisende fra India og tilgrensende land i tillegg til Irak, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Fraråder reiser til de samme landene

Utenriksdepartementet fraråder også alle reiser til de samme landene.

– Vi skjerper inn reiserådene til India, fordi situasjonen er så prekær når det gjelder smittespredning, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til NRK.

Hun påpeker at nordmenn som er på reise vil kunne oppleve store problemer, og ha stor risiko for smitte i disse landene.

Alle som kommer til Norge fra India, Bangladesh, Irak, Nepal eller Pakistan må på karantenehotell. Foto: Annika Byrde / NTB

Norge gir 20 millioner til India

Nå er det registrert flere enn 200.000 dødsfall i India og mange av verdens land har allerede sendt av gårde de første hjelpesendingene. Helsetjenesten i det store land er fullstendig overbelastet mange steder og folk ligger og står i kø på gatene utenfor sykehusene.

– Norge gir 20 millioner kroner i bistand, sier utenriksministeren.

Hun sier de har vært i dialog med indiske myndigheter for å finne ut hvordan man best kan hjelpe.

– Nå gjelder det å koordinere innsatsen på en god måte, så hjelpen kommer fram.

Hun sier noe av hjelpen blant annet skal gis via WHO og Røde Kors.

– De jobber på bakken, og er viktige partnere med indiske myndigheter. Og India har nå bedt om humanitær hjelp, og det bidrar vi og flere andre land til. Vi gjør det fordi smittesituasjonen er så prekær, spredningen så voldsom, og helsevesenet under så mye press, at vi i Norge må hjelpe der vi kan.

– Noe vil kanskje tenke at norsk beredskap bør gå først. Hva sier du til det?

– Det er ingen motsetning mellom å håndtere pasienter her hjemme og å bidra økonomisk til India. Akkurat nå er det en veldig dramatisk situasjon i India. Og dette er en global pandemi som gjør at utbrudd ett sted kan få konsekvenser over hele verden.

Krise i India

Smitteøkningen de siste sju dagene er større i India enn i noe annet land i verden. Ifølge nettstedet Worldometers, som fører kontinuerlig statistikk over koronarelaterte dødsfall og smittetilfeller verden rundt, var det onsdag morgen norsk tid registrert totalt 201.187 dødsfall i India.

Det tilsvarer 14,5 døde per 100.000 innbyggere. Det er mange land i verden som har høyere dødelighet, men helsetjenesten i India er i ferd med å kollapse. Mange steder er mangler de både utstyr og personell for å kunne behandle de mange syke.

Les også: Koronasyke kjøres fra sykehus til sykehus i jakt på oksygen

Indiske eksperter anslår at pandemiens andre bølge kan nå en topp i landet mellom 11. og 15. mai, før smitten faller kraftig i slutten av måneden.

Flere eksperter forklarer utbruddets omfang med mer smittsomme virusvarianter samt manglende respekt for smitteverntiltak.

Fulle sykehus i Pakistan

Det siste døgnet ble det registrert 142 koronadødsfall i Pakistan, det høyeste hittil i år. Landet er midt i en tredje smittebølge. Mange syke har ført til at folk har strømmet til sykehusene.

Totalt 17.000 er registrert. Minst 800.000 er smittet.

Overlege Trude Margrete Arnesen i FHI har tidligere advart om importsmitte fra flere asiatiske land, også Pakistan.

Sist uke passerte Irak over 1 million smittede, mens over 15.000 har dødd. Også i Nepal stiger både døds- og smittetallene. Der er frykten stor for at de har fått en versjon av den såkalte indiske mutasjonen inn i landet.