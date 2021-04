Redd indiske varianter vil spre seg

Ikke på noen dag under hele pandemien har det i noe land i verden blitt meldt om så mange smittede som i India det siste døgnet. Der er det registrert over 350.000 nye tilfeller, og nær 3000 dødsfall bare i dag.

– Dette skyldes mutasjoner vi har sett tidligere, men det nye er at man nå ser mutasjoner i samme virusvariant, så man får flere av de bekymringsfulle mutasjonene i en og samme stamme, sier seniorrådgiver i Bioteknologirådet, Sigrid Bratlie til NRK.

Bratlie sier at det ikke bare er mutasjonene som har skyld i smitteøkningen. At India lettet på tiltak da pilene pekte rett vei, kan også ha skyld i at landet har mistet kontroll. Hun sier at vi kan oppleve lignende situasjon som i India ellers i verden, om variantene får spre seg videre.



– Gitt at vaksiner kan ha mindre effekt mot variantene her, så er det også naturlig å tenke at smitten vil øke her. Det betyr i så fall at tiltakene må opprettholdes, sier Bratlie.