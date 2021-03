FHI: Mye importsmitte fra Afrika og Asia

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I slutten av januar stengte regjeringen for innreise til Norge. Regjeringen har også i sterke ordelag advart norske borgere mot unødvendige fritidsreiser utenlands, for å unngå ny importsmitte, spesielt fra muterte virus.

Nå har FHI skrevet et nytt problemnotat, basert på bekymring for ny importsmitte fra unødvendige fritidsreiser.

Påsken står for døra, det er mange som har behov for å reise og det er mange billige billetter å få kjøpt. Perioden de har sett på er 25. februar til 7. mars.

Høye smittetall fra Afrika og Asia

FHI har koblet data fra innreiseregistreringssystemet med meldesystemet for infeksjonssykdommer. Tallene de da får fram er bekymringsfulle, sier overlege Trude Margrete Arnesen i FHI til NRK.

Av dem som reiser inn fra Europa, så tester én prosent positivt for korona innen 10 dager.

Av dem som kom fra Asia er det 4 prosent som er positive, og fra Afrika er det 3 prosent som avlegger positiv test, sier Arnesen. Dette er høye tall når man tar i betraktning at dette er asymptomatiske personer som ikke har noen kjent eksponering – de testes bare fordi de har vært på reise, sier hun.

Bekymret for nye muterte virus

Men fra enkeltland er det svært bekymringsfulle tall, ifølge Arnesen.

Trude Margrete Arnesen er overlege ved FHI og har vært med på å skrive notatet. Foto: Folkehelseinstituttet

– Fra Pakistan har 12 prosent av dem som kom i denne 12-dagersperioden testet positivt. Det var 24 av de 198 innreisende vi har informasjon om i disse dagene.

– Hvorfor er dette bekymringsfullt?

– Det er bekymringsfullt av flere grunner. For det første kan dette være nye virusvarianter, som vi ikke har i Norge fra før som vi nødig vil ha inn i landet For det andre er vi bekymret for at norske statsborgere i for eksempel Pakistan kan bli svært syke uten at de får den helsehjelpen de trenger. Det er signaler om at sykehusene der er overfylte nå. Dette er enda en grunn til at det er viktig å unngå unødvendige fritidsreiser nå, sier Arnesen.

Kan smitte videre

FHI er bekymret for at denne type importsmitte sprer seg videre, i familien. Fordi ikke alle innreisende har karantene på hotell, mange reiser nok hjem, sier Arnesen.

– Det er sånn at når noen har testet positivt, så skal de i isolasjon. Men de fleste gjennomfører isolasjonstida hjemme hos familien sin. Og det er det vi er bekymret for, at de kommer hjem til familien sin og utsetter familien sin for smittefare der.

–Vet dere noe om hva denne type innreise har ført til av utbrudd?

– Vi kan ikke helt sikkert si noe om det på enkeltnivå. Men det er sannsynlig at dette har bidratt til smitten i Norge. Og vi peker også på at vi har hatt flere enkeltimporter av det engelske viruset, det har ikke kommet en gang, men gjentatte ganger. Så det er sikkert at slik importsmitte fra unødvendige fritidsreiser har betydning for pandemien i Norge, sier Arnesen.

Hun understreker at det meste av smitten i Norge skjer ved at det smittes innad i Norge.

– Men unødvendige fritidsreiser er det mulig å gjøre noe med, sier Arnesen.

Ber om forlenging av karantene

Derfor har FHI nå bedt regjeringen om å forsterke rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser utenlands.

FHI ber også regjeringen om å vurdere å forlenge kravet om innreisekarantene på hotell fra tre dager til sju dager.

På pressekonferansen tirsdag sa helseminister Bent Høie at alle som kommer hjem etter en unødvendig fritidsreise må på karantenehotell i hele karantenetiden, 10 dager. Ikke tre som til nå.

Beslutningen er basert på rådet fra FHI, og notatet om importsmitte fra unødvendige utenlandsreiser.