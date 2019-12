Norge dømt i to barnevernssaker i Strasbourg

I to dommer som ble offentliggjort tirsdag formiddag, konkluderer en enstemmig domstol med at Norge har brutt menneskerettighetene.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) slår fast at Norge har krenket klagernes rettigheter etter artikkel 8 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som gjelder retten til privatliv.

Domstolen i den franske byen har siden desember 2015 tatt hele 35 norske saker innenfor dette fagfeltet til behandling, skriver Dagbladet, som omtalte avgjørelsen først.

Med dagens to ferske dommer er i alt sju norske barnevernssaker avgjort i EMD så langt, skriver avisa. Norge er dømt i fem og frikjent i to.

Plassert hos kristen familie

Den andre dommen gjelder en somalisk kvinne i 20-årene, som er bosatt i Norge. Kvinnen var bare 16 år gammel da hun kom hit som flyktning i 2010, sammen med et spedbarn.

Etter flere bekymringsmeldinger ble barnet plassert i fosterhjem.

Etter hvert ble barnet tvangsadoptert til fosterforeldrene. Her var det også en faktor at gutten ble plassert i en kristen familie, mens moren er muslim og ønsket at han skulle bli oppdratt i tråd med hennes religion.

– Når kan jeg få se sønnen min?

EMD slår nå fast at inngrepene utgjør et brudd på menneskerettighetskonvensjonens artikkel åtte.

Kvinnen hadde også bedt domstolen også vurdere om artikkel 9 om religionsfrihet var brutt, men saken er kun vurdert med tanke på retten til familie- og privatliv.

– Først og fremst vil jeg si at klienten er veldig glad. Det er en enstemmig avgjørelse på at Norge er skyld i brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8. Dette er stort, sier den somaliske kvinnens advokat, Anna Lutina, til NRK.

Forsvareren forteller at kvinnen ikke sov natten før saken skulle opp i Strasbourg, fordi hun var så nervøs. Nå vil kvinnen prøve å få sett sønnen igjen, for første gang på fire år.

– Det første hun spurte om var «når kan jeg se sønnen min?» Nå skal vi undersøke mulighetene for å saken tatt opp på nytt. En slik dom er til hjelp for dette, sier Lutina, og legger til:

– Vi håper at denne dommen kan bidra til å endre praksis fremover i saker om tvangsadopsjon og overtakelse av foreldreansvar.

Kvinnen fremmet ikke krav om oppreisning.

Nektet samvær

Sentralt i sakene som ble avgjort tirsdag var mors rett til samvær etter at barnevernet hadde tatt over omsorgen for barnet

Den ene dommen gjelder en polsk statsborger i 40-årene, bosatt i Norge. Barnet har ingen registrert far.

I 2012 ble kvinnens da tre år gamle sønn plassert i fosterhjem. Moren ble nektet samvær med sønnen, som ble plassert på hemmelig adresse.

EMD har kommet til at disse tiltakene innebærer en krenkelse av morens rettigheter. Kvinnen krevde også 50.000 euro i oppreisning av norske myndigheter, og fikk delvis medhold (25.000 euro).

Den norske stat, ved regjeringsadvokaten, uttalte i forhandlingene at man ikke ville motsette seg å betale oppreisning, dersom kvinnen fikk medhold i at artikkel 8 var brutt.

For tynt grunnlag

I de ferske avgjørelsene viser EMD til en tidligere mot Norge, og gjentar prinsippet om at myndighetene plikter å legge til rette for å gjenforene familier så raskt som mulig etter omsorgsovertakelse.

Den sier også at der det er en interessekonflikt, skal myndighetene søke å finne balanse, men at barnets beste kan veie tyngre enn hensynet til foreldrene.

Selve omsorgsovertakelsen blir i liten grad berørt i de to sakene som nå er avgjort. I stedet kritiserer retten i Strasbourg de strenge begrensningene på samvær og mener avgjørelser som i praksis stanser alt fremtidig samvær – plassering på hemmelig adresse samt adopsjon – er tatt på for tynt grunnlag.

– Betydning for rettspraksis

I november ble Norge dømt for brudd på artikkel åtte i EMK, i en sak som gjelder akuttplassering og omsorgsovertakelse av en nyfødt jente i 2015.

Parets advokat Morten Engesbak uttalte da til NTB at han trodde dommen kunne få stor betydning for rettspraksis i Norge.

Høyesterett skal behandle tre barnevernssaker i storkammer i februar. Det skal skje i lys av vurderingen fra Strasbourg, opplyser Høyesterett.

– De prinsipper og retningslinjer Høyesterett legger til grunn i sin storkammerdom, vil gi føringer for framtidig behandling av barnevernssaker, både i barnevernet, fylkesnemndene og domstolene, sier høyesterettsjustitiarius Toril M. Øie.