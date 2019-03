Noreg ønsker internasjonal domstol for IS-krigarar

Sverige ønsker å fremje eit forslag for EU om å opprette ein internasjonal domstol som skal kunne dømme IS-terroristar for krigslovbrot.

– Det er rein og rituell vondskap og dei som er skuldige skal stå til ansvar for dette, seier den svenske statsministeren Stefan Löfven (S) til Aftonbladet.

Statsminister Erna Solberg har sagt at alle norske statsborgarar får kome heim og eventuelt bli stilt for retten her, men at Noreg ikkje kjem til å hjelpe IS-krigarar, konene deira eller barna heim. No stiller også Noreg seg bak det svenske forslaget.

– Det vi står overfor er bestialske drap, herleggjering av vald og det mange vil kalle brotsverk mot menneskeætta. Difor bør vi sjå om vi kan straffe slike brotsverk der brotsverka har skjedd, seier Wara til NTB.

Samlar støtte

Spørsmålet om kva som skal skje med framandkrigarane har skapt debatt i EU. Mange europeiske land har sagt at dei ikkje ønsker å hente heim dei som har vore IS-krigarar.

Den svenske innanriksministeren Mikael Damberg seier til Sveriges Radio at dei foreslår å opprette ein internasjonal domstol for å løyse opp i dei knutane konflikten har laga.

– Vi har løfta dette spørsmålet tidlegare, men ikkje fått støtte for det. No opplever vi ein ny diskusjon i Europa der fleire land seier at dei ikkje vil hente heim desse IS-terroristane,

Han seier forslaget ikkje seier noko om korleis innretninga på ein slik domstol bør vere, men Damberg merkar likevel ei aukande interesse for forslaget.

– Eg opplevde sterkt støtte til det svenske forslaget, og vi skal jobbe for å løfte spørsmålet og få samla støtte til det, seier han.

Tidlegare har det vore oppretta slike domstolar etter folkemordet i Rwanda og krigen på Balkan for å sikre at krigsforbrytarar blir stilte til ansvar. Og etableringa av ein slik domstol kan også krevje eit vedtak i Tryggingsrådet i FN. Men det kan bli vanskeleg fordi rådet er splitta om Syria og krigen der, skriv YLE.