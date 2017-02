Nordmenn frykter ikke roboter

Tror du at jobben din vil bli overtatt av en robot?

Ifølge en ny undersøkelse vil svaret ditt mest sannsynlig være nei om du er en ung akademiker fra norden.

For selv om listen over utrydningstruede yrker vokser, og behovet for menneskelig arbeid aldri har vært mindre, er unge akademikere i norden langt mindre redd for å bli erstattet av roboter enn unge i andre deler av verden.

Det viser en ny global studie fra Deloitte, med 8000 respondenter.

– Enten er de naive og vet ikke at endringene vil treffe dem, eller de har sterk tro på egen omstillingsevne og at de skal håndtere det, sier daglig leder i Deloitte Norge, Aase Aamdal Lundgaard.

– Unge i Norge tror heller ikke de trenger å omskolere seg, fortsetter hun.

Selskapet jobber med revisjon, rådgivning og advokattjenester, og er derfor i faresonen for å miste noen jobber til robotisering. Regnskapsføring er nemlig på listen over yrker som kan forsvinne innen 20 år, ifølge SSB. Det er også yrker som: renhold, velvære, handel og eiendomsmegling.

Undersøkelsen viser at kun 1 av 5 av dem som ble spurt i Norge og norden frykter at det blir mindre behov for dem fordi roboter, kunstig intelligens og automatisering tar over.

Globalt er det dobbelt så mange som frykter de blir overflødige.

De eldste som er spurt i undersøkelsen er 34 år i dag. Det betyr at innen de er 54 år vil de ha opplevd at omtrent en fjerdedel av dagens arbeidsplasser forsvinner.

– Jeg tror ikke roboter har så mye å stille opp, sier student i internasjonale studier, Jakob Dietz. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Jeg kan ikke bli erstattet

Studentene NRK traff på Universitetet i Oslo er ikke spesielt redde for at roboter skal ta jobbene:

– Jeg studerer internasjonale studier. Jeg tror ikke roboter har så mye å stille opp der, sier Jakob Dietz.

– Hvorfor tror du norsk ungdom er mye mer positive enn resten av verden?

– Kanskje vi har litt mer naiv innstilling til hvordan verden fungerer, vi har fått livet på sølvfat. Men i Europa og resten av verden ser vi at slik er det ikke, svarer han.

Student i samfunnsøkonomi Khayale Agaeva. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Samfunnsøkonomstudent Khayale Agaeva tror hun kan tilpasse seg, selv om konkurransen mot roboter vil bli tøffere.

– Vi må være oppmerksomme på hva arbeidsmarkedet trenger. Automatisering skaper også nye typer jobber, sier hun til NRK.