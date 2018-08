Nordmenn er mindre optimistisk til økonomien

For bare tre måneder siden var troen på Norges økonomi neste år målt til 15,7 poeng, mens den nyeste undersøkelse viser at poengsummen nå bare er 1,3. Og for et halvt år siden var fremtidstroen enda sterkere, da var den på 21,2 poeng (se tabell).

Selv om hovedindikatorene i denne undersøkelse viser at nordmenn fortsett ser ganske lyst på fremtiden, er det altså ingen klokkertro på at det er bedre tider i vente.

Administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge tror den lavere optimismen skyldes en varslet renteøkning fra Norges Bank og økt oppmerksomhet rundt en gryende handelskrig i verdensøkonomien.

Det er troen på landets økonomi neste år som faller mest på det nye barometeret.

– Den viser et markert fall etter stigning i flere perioder. Det kan være to hovedårsaker. De fleste er klare over at Norge er en liten og åpen økonomi som er avhengig av internasjonal handel. Utsiktene til handelskrig ikke bra for Norge. Det har også vært en vekst i oljepengebruken de siste årene. Det kan avta, og budsjettene kan bli strammere, sier Kreutzer til NRK.

Forventningsbarometeret 2017/2018: 3.kvartal 2017 4.kvartal 2017 1.kvartal 2018 2.kvartal 2018 3.kvartal 2018 Hovedindikator (justert for sesong- og tilfeldige variasjoner) 15,7 18,3 20,3 19,6 16,4 Landets økonomi siste år 11,6 13,2 18,1 22,9 16,3 Landets økonomi neste år 17,5 9,5 21,2 15,7 1,3 Større anskaffelser 18,0 12,2 25,6 18,3 11,4 Egen økonomi siste år 18,8 18,7 12,9 19,0 20,5 Egen økonomi neste år 23,7 24,9 23,4 24,8 23,1 EU, sesongjustert -2,7 -1,1 -1,1 -2,4 -1,9 Forventningsbarometeret består av 6 spørsmål, de 5 første inngår i Trendindikatoren. Den regnes ut ved at differansen mellom prosentandelen optimistiske og pessimistiske svar for hvert spørsmål summeres, og deles på 5.

Økt optimisme blant de unge

Forventningene til egen økonomi går ned fra forrige kvartal, og er også lavere enn på samme tid i fjor.

Ifølge Kreutzer har folk med grunnskole som høyeste utdanning en «til dels sterkt økende fremtidstro», og de yngste i undersøkelsen er litt mer optimistiske enn i forrige kvartal.

– Ved forrige måling var det mange av de yngste som ventet i spenning på studieplass og som nok opplevde usikkerhet med hensyn til fremtiden Denne usikkerheten har nå blitt avklart og korrigert seg inn, sier Kreutzer.

Barometeret viser også at flere vil øke sparingen. Nivået er nå tilbake på det samme som i fjerde kvartal 2015.

– Arbeidsledigheten er lav, og folk flest er i jobb. Nordmenn har en sterkere sparebalanse enn noen gang før. Den svake nedgangen henger nok sammen med en ventet renteøkning. For første gang på lenge vil vi reise mindre og spare mer, sier Kreutzer.

Hovedindikatoren går ned 3,2 poeng, men er litt høyere enn på samme tid i fjor.

Kreutzer tror de fleste vil gjøre økonomien mer robust for å tåle en renteøkning, og sier trendene i barometeret pleier å slå til.

– Noe er i bevegelse som det er viktig å følge fremover, sier han.