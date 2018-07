Fredag morgen innførte USA straffetoll på kinesiske varer til en verdi av 34 milliarder dollar årlig, som tilsvarer om lag 274 milliarder kroner. Så langt har effekten på Norge vært marginal.

– Tollen USA innførte i dag, er isolert sett ikke noe vi kommer til å merke noe til, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Spørsmålet er likevel hva Kinas og USAs neste steg blir.

– Kina kommer jo til å svare, og hvis USA da svarer igjen med å innføre toll på kinesiske varer verdt 200 milliarder, da begynner det å nærme seg noe som er i en størrelsesorden som kan påvirke veksten i USA og veksten i Kina. Dette er noe som vil ha en effekt på verdensøkonomien, og dermed på norsk økonomi, sier Bruce videre.

USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping da de møttes i Florida i fjor. Kina er USAs største handelspartner, og Trump mener tiltakene er nødvendig for å rette opp den skjeve handelsbalansen mellom de to landene. Foto: Jim Watson / AFP

Kina raser

Kina mener USA har brutt reglene til Verdens handelsorganisasjon og innledet den største handelskrigen i økonomisk historie. Kineserne varsler motangrep med umiddelbar virkning og kaller det «typisk handelsmobbing».

– Kina blir tvunget til å gjennomføre et nødvendig motangrep, skriver Kinas handelsdepartement i en uttalelse.

Trusselen om amerikansk straffetoll på kinesiske varer har hengt i lufta lenge. Produktene som rammes av USAs straffetoll, er kinesisk produserte maskiner, elektronikk og høyteknologisk utstyr, inkludert biler, harddisker og LED-skjermer.

En arbeider jobber på bilfabrikken i Qingdao i Shandong-provinsen i Kina. Amerikanernes straffetoll rammer blant annet bilproduksjonen i landet. Foto: Str / AFP

Utslag på aksjemarkedene

Hvilke kinesiske mottiltak som trår i kraft er fortsatt usikkert. Kineserne har tidligere informert om at de vil innføre straffetoll på USAs eksport av svinekjøtt, soyabønner og biler til Kina. Sjefanalytiker Erik Bruce tror utslagene på aksjemarkedene blir minimale.

– Børsene har nok priset inn dette for lenge siden. Det som kommer til å styre markedene framover, er hva Kina sier, og hvordan de svarer, samt hva Trumps svar på det igjen blir, sier Bruce.

En kinesisk investor følger med på aksjemarkedet i Beijing etter at handelskrigen startet klokken 06.01 fredag morgen norsk tid. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Eskaleringen er ventet å gi ringvirkninger globalt, med høyere kostnader for næringslivet, dyrere produkter for forbrukerne og påvirke aksjemarkeder verden rundt, skriver The New York Times.

– Det litt paradoksale er imidlertid at det kanskje nettopp er markedene som vil avgjøre hvor langt Trump vil gå, for han har vist tegn til å bli mykere hver gang markedet reagerer kraftig negativt, sier sjefsanalytikeren i Nordea Markets.