Knallsterk tro på norsk økonomi

Både troen på egen økonomi og Norges økonomi holder stø kurs oppover, viser Finans Norges nyeste forventningsbarometer. Etter å ha nådd det laveste nivået siden 90-tallet i første kvartal i fjor, har hovedindikatoren i undersøkelsen steget hvert kvartal siden den gang (se graf).

– Vi fikk et kraftig fall i forbindelse med oljenedturen som særlig rammet Sør– og Vestlandet og siden spredte seg til resten av økonomien. Nå ser det ut til at folk føler vi er gjennom det verste, sier Idar Kreutzer som er administrerende direktør i Finans Norge til NRK.

– Men betyr folks tro på at ting har snudd at det faktisk har snudd?

– Vi har sett fra tidligere undersøkelser at folk er raskt ute med å fange opp endringer og gjør det de sier de skal gjøre, svarer Kreutzer.

STØDIG VEKST: De siste fire kvartalene har nordmenns økonomiske framtidstro vist en stigende trend. Foto: Finans Norge

Tre grunner til optimisme

Kreutzer trekker fram flere grunner til at optimismen ser ut til å komme tilbake:

– Arbeidsmarkedet er i bedring og tilbudet av jobber ser ut til å øke. Dessuten har oljeprisen steget de siste månedene og det endrer stemningen og investeringslysten i næringen.

– Spiller det noen rolle hva folk tror?

– Vi snakker om selvforsterkende effekter. Tror folk det går dårlig, vil de handle og investere mindre. Det kan forsterke nedturen. Tror man derimot at økonomien er i bedring vil man opptre mer normalt, noe som igjen kan gjøre det lettere å få til den omstillingen som er så viktig, sier han.

Men Finans Norge-sjefen er også bekymret for at stigende boligpriser bidrar til økonomisk optimisme gjennom at folk føler seg rikere.

– Vi advarer mot at folk skal ta denne papirgevinsten som inntekt. Boligpriser kan gå opp og ned og man må disponere etter hvilke inntekter man har, ikke hvilke inntekter man tror man kunne hatt, sier Kreutzer.

Fortsatt arbeidsledighet

Finansminister Siv Jensen (Frp). Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Finansminister Siv Jensen (Frp) er glad for målingen, som hun mener er et tegn på at norsk økonomi har kommet seg over den verste kneiken etter oljeprisfallet.

– Dette er nok en undersøkelse som tyder på at det lysner. Vi ser tegn til bedring, men det er for tidlig å heise flagget. Det er fortsatt utfordringer, særlig på Sør- og Vestlandet, sier hun til NRK.

Finansministeren mener lav rente, moderate lønnsoppgjør og regjeringens politikk har bidratt til optimismen, som også har nådd oljekriserammede Sør-Vest-Norge.

– Mange er fortsatt uten jobb, og det er fortsatt mange bedrifter som sliter. Men også i næringslivet på Sør- og Vestlandet er blitt mer optimistiske og ser nye muligheter, sier hun.