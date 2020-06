Nord-Korea bryter kontakten mellom Trump og Kim

Nord-Korea vil styrke militæret og avvikle kontakten mellom Donald Trump og Kim Jong-un. Da de ikke kan se noen fremgang i samarbeidet mellom Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Det er dermed ikke er noen grunn til å opprettholde kontakten, uttaler Nord-Korea to år etter toppmøte mellom Kim Jong-un og Trump.

Ett år etter

Enkelte så starten av en ny epoke i konflikten på den koreanske halvøya da president Trump og statsleder Kim Jong-un begynte forhandlinger under et toppmøte i Singapore i juni 2018.

Der Nord-Korea undertegnet en erklæring om å arbeide med atomnedrustning på Koreahalvøya.

Det er ett år siden de to lederne møttes på grensen mellom Sør-Korea og Nord-Korea i juni i fjor.

De møtte også i Vietnam i februar i fjor.

Nord Korea sendte for noen få dager siden også ut en melding om at de avsluttet all kontakt med deres motpart i sør.

Kritikk fra USA

Det møttes med sterk kritikk fra USA, som ba Nord Korea gå tilbake til samarbeid og forhandling.

Dødpunktet i forholdet kom etter at aktivister fra Sør-Korea har sendt brosjyrer og annet materiale inn i Nord.

Nå sier lederen for departementet for USA-relasjoner i Nord Korea Kwon Jong Gun at holdningen til USA er avskyelig.

– Hvis USA stikker nesen sin i andres anliggende med uforsiktige bemerkelser – langt fra å passe på sine egne saker – i en tid der sin egen politiske situasjon er av den verste uklarheten noensinne, kan de komme i en kinkig situasjon, sier Kwon til avisen Uriminzokkiri.

Kwon mener USA ikke burde blande seg.

– Det ville vært bra at USA tiet, ikke bare for deres egen interesse, men også for en god avvikling av det kommende presidentvalget, advarer Kwon.

