Fem merkelige øyeblikk fra toppmøtet mellom Trump og Kim

En hel verden fulgte øyeblikket da det første møtet mellom en sittende amerikansk president og en nordkoreansk leder fant sted.

Donald Trump og Kim Jong-un møttes på øya Sentosa i Singapore natt til tirsdag, norsk tid. Og i tillegg til selve møtet, dukket det opp noen øyeblikk som er verdt å huske:

1. Forvirring på vei inn

Etter det berømte håndtrykket utenfor hotellet der toppmøtet fant sted, var det på tide å snakke sammen.

På vei inn virket det som om den nordkoreanske lederen ikke var helt sikker på hvor han skulle:

Usikker Du trenger javascript for å se video.

2. «Reklamefilm» for fred

Da Donald Trump møtte pressen noen timer etter toppmøtet, startet pressekonferansen med en video som Det hvite hus hadde laget.

– Jeg viste videoen til Kim da vi møttes, og han likte det han så, sa Trump til pressen.

Videoen ble vist både på koreansk og på engelsk, og mange mener den kunne minne om en filmtrailer, en reklamefilm for en amerikansk Hollywood-film.

– Destiny Pictures presenterer en historie om muligheter. En ny historie, en ny begynnelse. En om fred, to menn, to ledere, én skjebne. En historie om et spesielt øyeblikk, da en mann får presentert en sjanse som kanskje aldri blir gjentatt, sier stemmen i filmen.

Fremtidsvisjonen Du trenger javascript for å se video.

3. Trump: – De har flotte strender

I videoen tegnes et fremtidsscenario av Nord-Korea som er et helt annet land enn i dag.

Og Trump hadde planene klare for hvilke muligheter som ligger i å utvikle Nord-Korea til et sted fullt av hoteller og fulle badestrender.

– Det kan hende at de ikke vil ha det. Jeg kan forstå det også, sa Trump.

– Som et eksempel har de flotte strender. Det kan dere se hver gang de skyter kanonene sine ut i havet. Da sa jeg; ville det ikke blitt en fin leilighet bak ...

- De har fine strender Du trenger javascript for å se video.

4. Diktatorens spesielle penn

Etter at møtet var over, skulle avtalen signeres. Og det er sjelden en tilfeldig penn som brukes. I denne videoen kommer en medarbeider inn i lokalet og pusser av en penn, som han legger på plassen der Kim Jong-un skal sitte og signere dokumentet:

Ikke tilfeldig penn Du trenger javascript for å se video.

5. Kim fikk se Trumps bil

Bilen til president Donald Trump er med ham overalt der han reiser. Den er en ombygd Cadillac, som har kallenavnet «The Beast» i Secret Service.

Bilen er en rullende skudd- og bombesikker kommandosentral, som har alt det nødvendige og litt til; en blodbank, dekk som kan brukes selv om de er punktert og mobil oppkobling til militær satellitt.

Ifølge ryktene har den også tyngre våpen innebygd og mulighet for å skyte ut tåregass.

Da Trump og Kim kom ut fra møtet, fikk den nordkoreanske lederen ta en kikk inn i bilen:

Kim fikk se bilen til Trump Du trenger javascript for å se video.