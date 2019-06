Her krysser Trump grensen til Nord-Korea og skaper historie

– Godt å se deg igjen. Jeg forventet aldri å se deg på dette stedet, sa Kim til den amerikanske presidenten da de to møttes ved grensen mellom Nord- og Sør-Korea rundt klokken 08.45 norsk tid søndag.

De to lederne hadde da gått mot hverandre og fra hver sin side av grensen og møttes på midten hvor de tok hverandre i hånden, i det som Sør-Koreas president Moon Jae-in tidligere på dagen sa kom til å være et «håndtrykk for fred».

Etter at de to utvekslet noen setninger, sa Kim at Trump kommer til å bli den første amerikanske presidentet som krysser grensen til Nord-Korea.

SE DIREKTE: USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un møtte hverandre søndag i den demilitariserte sonen DMZ mellom Sør- og Nord-Korea. Du trenger javascript for å se video. SE DIREKTE: USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un møtte hverandre søndag i den demilitariserte sonen DMZ mellom Sør- og Nord-Korea.

– En stor dag for verden

Deretter ble det skapt historie da Donald Trump satte foten over grensen og de to tok noen skritt over på nordkoreansk side.

Her tar Donald Trump de historiske skrittene. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

– Det er en stor dag for verden, sa Trump etterpå og la til at de var en ære for ham å være der.

Kim Jong-Un sa seg enig og sier at Trumps snarvisitt «bedrer forholdet mellom USA og Nord-Korea».

– Det er en modig og bestemt handling. Et strålende forhold oss i mellom, gjør det mulig å overkomme motsetninger, sa han om Trumps valg om å krysse grensen.

– Jeg er stolt over å være den første amerikanske presidenten som krysset grensen og gikk inn i Nord-Korea, la Trump til.

USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un møtte hverandre søndag i den demilitariserte sonen DMZ mellom Sør- og Nord-Korea. Foto: REUTERS TV / Reuters

Bekreftet møtet for kort tid siden

Møtet ble bekreftet av Trump og Moon på en pressekonferanse i Seoul i Sør-Korea søndag morgen norsk tid.

Moon sa at Kim har akseptert Trumps invitasjon til å møte ham når sistnevnte senere på dagen er i Panmunjom på grensa til Nord-Korea.

– De to lederne skal gi hverandre et håndtrykk for fred i Panmunjom, symbolet for delingen av Korea, sa Moon.

Den amerikanske presidenten fikk først en omvisning i DMZ, før han møtte Kim. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Donald Trump sa at han ser frem til å møte den nordkoreanske lederen, og at de to har «utviklet et godt forhold».

– Vi skal dra til DMZ og jeg skal møte formann Kim. Det ser jeg veldig frem til, sa Trump til journalister i Seoul.

Like etter klokken 07 norsk tid forlot Trump og Moon Seoul i helikopter og satte kursen mot den demilitariserte sonen. De ankom DMZ rundt klokken 07.45, der Trump nå får omvisning.

Den amerikanske presidenten ble først tatt med til en utkikksplattform på sørkoreansk side, der Moon orienterte ham om den demilitariserte sonen (DMZ).

Sonen er en 4 km bred landstripe mellom Sør- og Nord-Korea og følger fronten slik den så ut da våpenhvilen mellom de to landene ble signert 27. juli 1953, nær delelinjen etter andre verdenskrig.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

LES OGSÅ: Dette er den brutale sannheten om Korea

– Håper Trump oppnår fred i Korea

Under pressekonferansen skrøt Moon av de to lederne og beskrev dem som «modige» fordi de velger å møte hverandre.

– Jeg håper president Trump går inn i historiebøkene som den som oppnår fred på Koreahalvøya, sa han.

Det var Trump som lørdag sendte ut en invitasjon til Kim og sa han veldig gjerne vil møte ham når han senere på dagen er i Panmunjom på grensa til Nord-Korea.

Den nordkoreanske lederen sa søndag at han ble veldig overrasket over Trumps invitasjon til å møtes.

– Jeg var ikke sikker på om du ville komme da jeg sendte invitasjonen gjennom sosiale medier, sa Trump til Kim da de møttes i DMZ.

Tredje møte

Den første reaksjonen fra nordkoreansk side var at invitasjonen var interessant, men at de ikke hadde fått noen formell invitasjon.

Møtet mellom de to er det tredje etter det første toppmøtet i Singapore i fjor og et mislykket møte i Vietnam tidligere i år.

Sistnevnte møte ble avsluttes tidligere enn ventet, og de to ble ikke enige om noen felles erklæring og samtaler fortsetter i fremtiden.

Kim kalte håndtrykket mellom de to lederne «et uttrykk for at dagen i dag er svært forskjellig fra gårsdagen». Den nordkoreanske lederen siktet trolig til det mislykkede toppmøtet i Hanoi tidligere i år.

LES OGSÅ: Trump stoler fremdeles på Kim

Selv et kort møte ved linjen som skiller de to landene i den demilitariserte sonen er et bemerkelsesverdig diplomatisk fenomen.

Møtet med Kim blir det tredje mellom lederne for USA og Nord-Korea. Det første var i Singapore i fjor, og det andre (bildet) endte i fiasko i Vietnam tidligere i år. Foto: Evan Vucci / AP

Trump sa på forhånd at han ikke ville ha noen problemer om Kim skulle invitere ham til å krysse linjen inn på nordkoreansk jord, slik Sør-Koreas president Moon Jae-in gjorde da han møtte Kim i Panmunjom.