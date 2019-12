Nord-Korea med «ny og viktig test»

– Nok en avgjørende test ble på vellykket vis gjennomført ved satellittoppskytningsanlegget Sohae, sier en talsmann for myndighetene.

Talsmannen betegner testen som en «forskningsmessig suksess» som vil styrke landets atomvåpenprogram, uten å spesifisere hva slags testing som skjedde fredag kveld.

– Forskningen vi har hatt innenfor forsvaret vil forsterke vår strategiske kjernefysiske kapasitet, opplyser landets myndigheter.

Tror det handler om en ny motor

En lignende test ble utført 7. desember, som også ble betegnet som veldig viktig.

Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap meldte da at det kunne være snakk om en ny motor til bruk i langdistanseraketter.

– En vellykket test av stor betydning, sa forsvarsminister Jeong Keong-doo i Sør-Korea, ifølge Reuters.

Flere tester i år

Nord-Korea skal ha gjennomført en rekke missil- og rakkettartilleritester dette året.

Lørdagens nyheter om testen kom etter at den amerikanske ambassadøren Kelly Craft kritiserte Nordens testaktivitet under et FNs sikkerhetsrådsmøte tidligere i uken. Der hun sa at testene var «dypt kontraproduktive» og risikerer å stenge døren for utsiktene til å forhandle om fred, skriver nyhetsbyrået AP.

KRITISK: Kelly Craft kritiserte Nordens testaktivitet under et FNs sikkerhetsrådsmøte tidligere i uken Foto: Mandel Ngan / AFP

Forhandlingene om kjernefysisk nedrustning i Nord-Korea stanset opp i februar etter at USAs president Donald Trump hadde møtt Nord-Koreas leder Kim Jong-un tre ganger.

Siste atomforhandlinger mellom USA og Nord-Korea fant sted i oktober i Sverige som ble avbrutt etter at Nord-Korea mente at USA ikke hadde med seg noe til forhandlingsbordet, ifølge Dagens Nyheter.

Både USA og Nord-Korea har fått invitasjon til nytt møte i Sverige, men Nord-Korea har gitt uttrykk for at de ikke er interessert i et nytt toppmøte.

IKKE INTERESSERT: Nord-Korea er ikke interessert i et nytt toppmøte med USA. Foto: Susan Walsh / AP

Les også: Det hvite hus: Ingen enighet om avtale mellom Trump og Kim

Les også: Etterretningskilder: Nord-Korea har økt kjernefysisk produksjon på flere hemmelige anlegg