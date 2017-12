Nok å gjøre for politiet nyttårsaften

Like før midnatt, selveste nyttårsaften, fikk politiet i Oslo inn melding om en mann som fyrte opp fyrverkeri inne på T-banestasjonen på Grønland.

– Mistenkte blir anmeldt for å ha fyrt opp noen kinaputter eller lignende, og ble bortvist fra området ut natta, opplyser politiet.

I Egersund i Rogaland ble en 25 år gammel mann anmeldt etter å ha kastet en rakett inn i en folkemengde i sentrum.

I Varhaug i samme fylke måtte politiet rykke ut etter meldinger om en guttegjeng som sto bak «uvettig» oppskyting av raketter mot biler, togskinner, personer og husvegger. Politiet tok fra dem fyrverkeriet.

Tok taxi fra København til Oslo – stakk fra regningen

En beruset mann valgte å ta taxi hjem til Abildsø i Oslo nyttårsaften. Taxien tok han fra København, men taxiregningen tok han ikke med det første.

Vel fremme på Abildsø forlot han taxien, uten å betale. Politiet fikk dermed rundt klokka ett en telefon fra en misfornøyd dansk taxisjåfør. Så ble mannen i 40-årene vekket av politiet.

– Han skal ha jobbet litt med å få betalt, men det ordnet seg til slutt, sier operasjonsleder i Oslo, Vidar Pedersen, til NRK.

LANG TAXITUR: Den korteste ruten med bil mellom København og Abilsø i Oslo er 600 kilometer lang. Foto: Skjermbilde / Google Maps

Mann til sykehus med alvorlige stikkskader

To personer ble fraktet til sykehus etter et slagsmål på Kråkerøy i Fredrikstad. Den ene med alvorlige stikkskader i magen.

Politiet fikk melding om slagsmålet like etter midnatt. Begge de involverte er menn i 40-årene og de skal ha vært beruset.

I Lofoten i Nordland måtte nødetatene rykke ut da en rakett landet på et nausttak som førte til at bygningen tok fyr. Men brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen.

Samtidig meldte politiet i Vestfold om en 16-åring som tente på et rakettbatteri og fikk deler av det i øyet.

DØDSULYKKE: E18 er mandag morgen stengt som følge av ulykken. Foto: Fredrik Rimork Wiig / Presse30.no

Én person omkom i møteulykke i Vestfold

En mann er bekreftet omkommet etter at en bil frontkolliderte med en familie på fem på E18 mellom Langangen og Larvik.

Sjåføren av den andre bilen er omkommet. Foreløpig er skadeomfanget for moren og de tre barna i bilen ukjent. Bilder fra stedet viser store materielle skader.

E18 er mandag morgen stengt som følge av ulykken, og nødetatene jobber på stedet. Politiet venter på egne krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen.

Mye vold og feststøy

To menn ble pågrepet for ordensforstyrrelse på et utested i Trondheim.

En mann i 40-årene ble slått i hodet med flaske på et utested i Molde sentrum. Ifølge politiet er gjerningsmannen ukjent.

I Kristiansund ble en ung mann skadd i ansiktet etter bruk av fyrverkeri i sentrum. Ellers har det vært få meldinger om skader som følge av fyrverkeri.

Bortsett fra dårlig håndtering av fyrverkeri melder politiet om flere mindre branner, i tillegg til mye fyllebråk, vold og feststøy over hele landet.