Tok taxi fra København til Oslo – stakk fra regningen

Mange har kanskje kjent på følelsen av at størrelsen på lommeboka krymper, mens taksameteret i taxien går. Hva som gikk gjennom hodet til denne Oslo-mannen, som tok taxi fra Danmark til Abildsø nyttårsaften, er uvisst.

Vel fremme på Abildsø forlot han taxien, som hadde kjørt han den rundt 600 kilometer lange turen gjennom tre land, uten å betale.

Politiet fikk dermed rundt klokka ett en telefon fra en misfornøyd dansk taxisjåfør.

– Sjåføren sa at mannen forsvant rett inn i leiligheten. Vi kom etter hvert i kontakt med mannen. Han sov i sin egen seng, sier operasjonsleder i Oslo, Vidar Pedersen, til NRK.

Gikk tom for strøm

Så ble mannen i 40-årene, som ellers har rent rulleblad, vekket av politiet.

– Han skal ha jobbet litt med å få betalt, men det ordnet seg til slutt, sier Pedersen.

Til sammen må mannen betale omtrent 18.000 norske kroner for den lange taxituren, ifølge politiet.

Og om den danske taxisjåføren ikke hadde hatt en dårlig nok start på det nye året, så skulle det bli enda verre.

Like etter klokka 3, meldte politiet på Twitter at den danske taxien var tom for strøm utenfor huset, og måtte ha hjelp av tauebil.