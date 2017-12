En person er bekreftet omkommet etter at to biler med til sammen seks passasjerer var involvert i en møteulykke på E18 mellom Langangen og Larvik.

Politiet rykket ut til ulykkesstedet like før klokken fem natt til 1. nyttårsdag.

Tidlig meldte politiet om alvorlig skade. Det er nå bekreftet at én person er omkommet i ulykken.

Årsaken til ulykken skal være at en bil kom seg over i feil kjørebane. Sjåføren av bilen er mistenkt for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Mistenkte kjørte alene i bilen, og er ikke alvorlig skadd.

Tar blodprøve av mistenkt

– Mannen som er mistenkt for ulykken er fraktet av gårde med ambulanse, og politiet passer på han og tar blodprøve og følger han opp, sier operasjonsleder i Sørøst politidistrikt Marius Knudsen til NRK.

I bilen som ble truffet var det en familie på fem personer om bord – en mor en far og tre barn. Faren som var føreren av bilen er omkommet, melder politiet på Twitter.

Skadeomfanget for de fire resterende passasjerene ukjent.

Politiet i Vestfold jobber nå på ulykkesstedet.

– Vi venter nå på krimteknikere og på ulykkesgruppa for å gjøre nødvendige undersøkelser på stedet, sier Knudsen.

E18 stengt

Alle de som er involvert er nå tatt hånd om av helsevesen.

På Twitter melder Hovedredningssentralen Sør-Norge om at et redningshelikopter fra Rygge er bedt om å bistå.

Sørgående retning på E18 er stengt, og nødetater jobber på stedet.