Nyttårsnatten i nord: overfylte hjemmefester og flere bortvisninger

Fyll og fanteri har preget hele Nord-Norge natt til første nyttårsdag. Feststemte personer har flokket seg rundt om i hele regionen, og politiet har hatt nok å sette fingrene i også denne nyttårsnatten.

I Alta melder politiet om to hjemmefester som ble overfylte og var ute av kontroll. På den siste hjemmefesten hadde ikke politiet nok kapasitet for å sende folk til stedet.

Det var ikke bare eneboliger som var overfylte. I samme by stoppet også politiet en bil som var fylt til randen.

Alle seter, pluss bagasjerommet var fullt av folk. Alltid greit å ha noen å gå inn i det nye året med, men å gjøre det på denne måten var nok ikke politiet så fornøyd med.

Lenger sør, nærmere bestemt i Tromsø, var det mye knuffing om plassene i taxikøen. En person ble slått bevisstløs og en ambulanse ble tilkalt stedet. Politiet pågrep deretter en mann som var 23 år i forbindelse med hendelsen.

Politiet måtte også stoppe et par fester i boliger i Tromsø på grunn av støy. En overstadig berusa mann ble brakt inn til fyllearresten. På et av byens hoteller begynte også fem til seks personer å slåss.

I Harstad måtte også politiet bremse en fest nyttårsnatta. Fra Olsborg ble det klagd på rakettoppskyting og festbråk fra privatadresse. Politiet ordnet opp.

På en privatadresse i Mo i Rana ble en kvinne knivstukket i armen, og en mann ble slått som førte til et mulig brudd. Politiet kom til stedet og pågrep en mann uten dramatikk. Alle partene involvert var i 20-årene.

I Sortland stoppet politiet en bil. Etter at de åpnet døren for å sjekke førerkortet viste det seg at fører var født i 1999. Gutten var heller ikke edru. Politiet tok dermed med gutten med til lensmannskontoret for bevissikring.

Gjennom natten ble det også meldt om forskjellige småbranner rundt om i de tre nordligste fylkene. Disse ble mest sannsynlig startet av nyttårsrakettene.

Ved Laupstad i Lofoten rykket nødetatene ut etter at en rakett hadde landet oppå et nausttak og antent naustet.

Til tross for flere hendelser i natt ser det ut til av operasjonssentralen i Finnmark fortsatt går inn i det nye året med et smil om munnen: