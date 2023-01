Flere norske sykehus er i gul beredskap. De ansatte er syke og pasientene strømmer på.

Koronasmitten flater ut etter høytiden, men influensatoppen – og med det virustoppen – er ennå ikke nådd.

– Nei, den er nok dessverre ikke det, svarer assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, på spørsmål fra NRK.

Rekordhøye tall

– Erfaring fra i for og forfjor viser at koronasmitten flater ut etter jul. Samtidig er vi fremdeles i en kald årstid og influensasmitten pleier å stige i januar.

I jula var det flere pasienter innlagt på grunn av influensa enn for korona, opplyser den assisterende helsedirektøren. Han sier det ikke er sikkert når influensatoppen nås.

Antall sykehusinnleggelser med influensa, etter uke, 27.06.20–18.12.22. Tabellen er hentet fra Folkehelseinstituttets rapport uke 50. Grafikk: FHI

I desember oppga hele 38 prosent av befolkningen at noen i husstanden var forkjølet, eller at de mistenkte koronasmitte hos noen de bodde sammen med.

Det er det høyeste tallet noensinne. Det er henholdsvis 16 og 24 prosentpoeng høyere enn i desember 2021 og 2020, og ny rekord.

Det kommer fram i Norsk koronamonitor fra Opinion.

– Vi går inn i et nytt år hostende og harkende, men det er uklart om det er korona, influensa, andre luftveisinfeksjoner eller omgangssyke som er problemet, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Grafikken viser laboratoriebekreftet influensa de siste årene. Grafikk: FHI

– Forbereder oss på stor pågang

Men selv om det har vært mye influensasmitte denne sesongen, er det ikke nødvendigvis så mye mer enn andre år.

– Det er mye covid-19, RS-virus og mange andre luftveisinfeksjoner som også fører til de høye innleggelsestallene på sykehus, sier Nakstad.

Tall fra Sykehuset i Vestfold viser at nesten 22 prosent av prøvene som tas fra pasienter er positive for influensa. Nær 14 prosent er positive for korona.

Nye innleggelser på sykehus i Norge til og med uke 50, 2022. Alle pasienter med luftveisinfeksjoner. Grafikk: FHI

De oppjusterte beredskapen til gult 30. desember.

– Vi tror ikke at toppen i pasienttilstrømningen er nådd, og forbereder oss på høy pågang de første ukene inn i det nye året, sier klinikksjef i medisinsk klinikk ved sykehuset, Jørn Jacobsen.

Mandag blir det også kjent at Sykehuset Østfold og Helse Møre og Romsdal hever beredskapen til grønn.

Mandag morgen hadde Sykehuset Østfold 50 flere pasienter enn det er ordinære sengeplasser til, skriver VG.

– Sykehusene i Møre og Romsdal er fulle av pasienter med luftveisinfeksjoner, i tillegg til at flere ansatte er syke, sier Erik Solligård, fagdirektør, til NRK.

De slutter seg da til en lang rekke sykehus som alt har gjort det samme.

Mange syke ansatte

Nakstad sier det er innført flere tiltak og at beredskapsnivået er hevet ved flere sykehus.

I praksis kan det medføre at pasienter må vente noe lenger på behandling, eller at de blir flyttet mer mellom ulike avdelinger.

Hovedproblemet på sykehusene nå er likevel ikke mengden pasienter, men antallet syke ansatte.

– Det er det største problemet nå – både i kommunene og på sykehusene. Det blir en utfordring om det varer i stadig flere uker, sier han.

Ved Stavanger universitetssjukehus har ledelsen beredskapsmøte klokken 14 i dag. Også der er det gult grunnet stor pågang og flere syke ansatte inn mot helgen.

Stavanger universitetssjukehus er et av flere sykehus i landet som nå har hevet beredskapen grunnet sykefravær og høy pasientpågang. Foto: Josef Benoni Ness Tveit Stavanger universitetssjukehus er et av flere sykehus i landet som nå har hevet beredskapen grunnet sykefravær og høy pasientpågang. Foto: Josef Benoni Ness Tveit

– Det er 95 pasienter som ligger på sykehuset med enten covid-19, influensa eller RS-virus. Det er omtrent det samme som på fredag, da sykehuset gikk opp til gul beredskap, forteller pressekontakt Lisa Aasbø.

Sykefraværet har gått noe ned, men det varier stort mellom avdelingene, legger hun til.

Færre trenger intensivbehandling

Frem mot jul ble det ukentlig innlagt om lag 700 pasienter med koronavirus. Omtrent halvparten av disse hadde korona som hoveddiagnose.

– De fleste som legges inn for korona har andre, underliggende sykdommer som gjør dem ekstra utsatte for virusinfeksjonen. Det samme gjelder for dem som blir lagt inn med influensa, sier Nakstad.

Mellom fem og 10 prosent av dem som legges inn har behov for intensivbehandling.

– Det er langt færre enn tidligere i pandemien og tyder på at vaksinene fremdeles beskytter for alvorlig sykdom hos de fleste, sier Nakstad.

Vaksinene har ikke truffet

Nakstad tror det er flere grunner til at influensasmitten har vært så utbredt den siste tiden.

Noe av forklaringen er at vi i samfunnet lever ganske normalt.

– Så er nok forklaringen dels også at det er færre personer som har vaksinert seg mot influensa i år.

Espen Rostrup Nakstad mener det er flere ting som har bidratt til den høye andelen influensasyke i år. Foto av influensavaksinering fra 2021. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

I tillegg har ikke vaksinen vært så effektiv mot variantene vi har hatt her i Norge.

– Influensavaksinene lages flere måneder før influensasesongen. Vaksinene har fungert bedre i land hvor de har hatt andre variasjoner av viruset. Vaksinene har nok ikke truffet helt optimalt i år, sier Nakstad.