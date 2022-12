Har du vært syk den siste tiden, har du ikke vært alene om det.

Det er nå et stort og økende omfang av luftveisinfeksjoner i befolkningen med samtidig forekomst av covid-19, influensa og RS-virusinfeksjoner, skrev FHI i sin ukesrapport før jul.

Men om man ikke oppsøker lege eller tar koronatest, vil de færreste vite hvilken virussykdom man har.

Hva er adenovirus? Ekspandér faktaboks Adenovirusinfeksjoner er svært vanlig, spesielt hos små barn, og kan blant annet gi symptomer fra luftveiene, mage-tarmsystemet eller øyne, avhengig av serotype. Hos små barn er det svært vanlig at viruset gir luftveisinfeksjoner, men også feber er normalt. Dette kan også skje hos noe eldre barn. Adenovirus kan også forårsake utbrudd i nærmiljøer. Et slikt utbrudd av hissig øyebetennelse i Tromsø 2012 forårsaket 25 bekreftede tilfeller i løpet av tre uker. Viruset smitter ved kontakt og nærdråpesmitte. Viruset har en inkubasjonstid på omtrent fem dager, ved øye- og tarminfeksjon er inkubasjonstiden sju til ti dager. Mange infeksjoner er asymptomatiske. Vanligst ved øvre luftveisinfeksjoner er feber, sår hals og hoste. Diaré, brekninger og feber er også vanlig. Luftveisinfeksjoner og gastro­enteritt varer ca. en uke, øyeplager kan vare i flere uker.

Cocktail av virus

Ifølge Eldbjørn Furnes, fastlege i Bodø og spesialist i allmennmedisin, er det mange pasienter som kan være smittet av flere ulike virus samtidig.

– Vi har pasienter som kommer til oss og forteller at de har blitt syke, så friske noen dager og syk igjen. Ved flere anledninger får vi påvist både tre og fire ulike virus i samme virusprøve, forklarer Furnes.

Elbjørn Furnes, fastlege i Bodø og spesialist i allmennmedisin sier de ofte påviser tre eller fire ulike virus i samme prøve. Andoviruset kan også arte seg veldig forskjellig i løpet av sykdomsforløpet. Foto: Malin Nygård Solberg

Spesielt et virus kan skape et forvirrende symptombilde for folk ifølge fastlegen.

Adenoviruset.

– Det er et virus som kan arte seg veldig forskjellig. Om du rett før jul fikk luftveissymptomer og forkjølelse og så begynner du å kaste opp etter noen dager. Da kan du ha fått adenoviruset, sier Furnes.

Furnus sier han basert på egen erfaring, samt tilbakemeldinger fra barneavdelingen, ser at det går mye av adenoviruset nå i desember.

Slik ser Adenoviruset ut om du ser det gjennom et mikroskop. Foto: CDC / AP

Adenoviruset kan også gi enda flere symptomer hos barn, og noen ganger voksne.

– Det kan gi øyebetennelse, og ettersom det da skyldes et virus vil ikke antibiotika være til stor hjelp, forklarer han. I tillegg ses ofte høye infeksjonsprøver, men da spesielt hos barn.

Virussesongen overrasker på flere måter

Men det er flere ting som overrasker fastlegen med årets virussesong.

– Det som vi opplever som spesielt er at sesongen begynte allerede i mai og juni, og siden har det vært en jevn strøm av pasienter med luftveisrelaterte plager.

I tillegg registrerer Furnes at enkelte pasienter med Rhino-virus fremstår unormalt syke.

– Voksne har kommet til oss med kraftig redusert allmenntilstand og høye infeksjonsprøver, men blir overrasket med å få tilbakemelding på virusprøver at det kun er forårsaket av Rhinovirus.

– Det er vårt aller vanligste forkjølelsesvirus, og normalt sett gir lette og forbigående plager.

Noen virus mer kjente enn andre

Are Stuwitz Berg, overlege og spesialist i barnesykdommer ved FHI sier at det er mange virus som kan smitte og gi sykdom.

– At noen er mer kjente enn andre handler nok mest om hvor vanlige de er, sier han.

Rhinovirus er det «vanlige» forkjølelsesviruset, men mange andre virus gir forkjølelsessymptomer. Norovirus er blant de vanligste omgangssyke-virus. Adenovirus kan gi både luftveissymptomer og omgangssyke, men også øyekatarr, forklarer overlegen. Illustrasjon: EzumeImages / Getty Images/iStockphoto

FHI overvåker ikke adenovirus-infeksjoner, men sier at det er veldig menge virus som kan gi sykdom hos mennesker.

– Vi overvåker først og fremst de som har størst potensial for å smitte mange og med mulighet for mer alvorlig sykdom, sier Berg.

– Vi vet derfor ikke hvor mange virus som til enhver tid sirkulerer.

Rhinoviruset er som alle virus svært små, men slik har forskerne illustrert viruset. Illustrasjon: Dr_Microbe / Getty Images/iStockphoto

Så hva skal vi gjøre for ikke å bli syke?

Berg fra FHI sier at de generelle tiltakene fra pandemien fremdeles gjelder:

For luftveisvirus er det viktig at de som er syke holder seg hjemme de første par dagene mens de har mye symptomer, siden disse smitter lett. Hvis man ikke kan holde seg hjemme fordi man for eksempel må på apoteket, så kan man bruke munnbind. Hoste og nyse i albukroken er også lurt. For omgangssykevirus er god håndhygiene særlig viktig.

Immunitetsgjeld etter pandemien

Are Stuwitz Berg, overlege og spesialist i barnesykdommer ved FHI Foto: Torstein Bøe

Men grunnen til at vi blir sykere nå enn før kan vi også skylde pandemien.

– Som befolkning har vi på grunn av de strenge tiltakene under pandemien møtt på færre virus og dermed har ikke immunsystemet vårt blitt frisket opp for antistoffer mot alle disse sykdommene, sier Berg.

Med andre ord har vi altså en «immunitetsgjeld».

Men overlegen fra FHI kan trøste med at vi nå er i ferd med å betale gjelda tilbake.

– Avhengig av hvordan smitten brer seg i samfunnet vil det nok i hvert fall ta en normal sesong før den er «betalt tilbake».