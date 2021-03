Nakstad: Kan komme nye tiltak for barn og unge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet sier at det trolig blir innført nye koronatiltak og retningslinjer i skoler og barnehager fra neste uke.

– Vi kan i hvert fall vente en respons hvis ikke R-tallet går ned. Vi tåler ikke om tallet ligger høyt i mange dager etter hverandre, sier Nakstad til NRK Helgemorgen på P2.

Det er de nye virusmutasjonene som gjør at smittetallene er høye, ifølge Nakstad. Det er også årsaken til at tiltakene kan skjerpes for barn og unge.

Vil finslipe råd

– Vi kan forvente at vi vil finslipe på råd og retningslinjer når det gjelder skoler, hvordan vi kan styrke smittevernet rundt barna så vi ikke får utbrudd inn i barnehager og skoler. Og kan holde utdanningsinstitusjoner mer åpne, sier Nakstad.

Nakstad sier at Helsedirektoratet, sammen med FHI og Utdanningsdirektoratet, er i ferd med å gå gjennom hele trafikklysmodellen.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Jeg tror i første rekke at vi vil justere på innholdet i det gule og røde nivået, slik at det er bedre tilpasset mer smittsomme virusvarianter, sier Nakstad.

Han påpeker at det i dag er stor forskjell på gult nivå og rødt nivå i smittevernveilederne som skolene og barnehagene forholder seg til.

– I bunn og grunn så dreier det seg om avstanden mellom elever, hyppigere testing, mer inndeling i grupper, hygienetiltak, bedre ventilasjon, og andre tilpasninger som det er mulig å gjøre for å styrke smittevernet. Som for eksempel munnbind i visse situasjoner, sier Nakstad om hvordan veilederne kan endres.

Kan anbefale munnbind i visse situasjoner

– Hvorfor bedre ventilasjon?

– Det er fordi de nye virusvariantene er mer smittsomme i alle aldersgrupper, og smitter lettere innendørs. Derfor er trange klasserom med dårlig ventilasjon og utlufting et av de mest smittsomme stedene man kan være, hvis en av elevene sprer virus, sier Nakstad.

Han sier at det neste uke vil være flere andre tiltak som vil bli gjennomgått for å målrette innsatsen der hvor det er smitte.

– Ikke bare med testing og smittesporing som vi er vant til. Men faktisk det å redusere kontakt mellom mennesker i et utbruddsområde veldig raskt, og koordinert mellom kommuner. Det er noe vi ser på for at totalinnsatsen skal bli mer effektiv, sier Nakstad.

I en pressemelding på fredag opplyste regjeringen at de har bedt Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og FHI om å gå gjennom smittevernveilederne for skoler og barnehager.

«Oransje nivå» i osloskolen

– Vi har fått mange innspill fra barnehagene og skolene om at de ønsker seg en oppdatering av veilederne etter at de nye virusvariantene har kommet. Vi ser også at det varierer en del hvordan skolene etterlever tiltakene. Derfor er det grunn til å vurdere nærmere hvordan gult og rødt nivå bør praktiseres, sa kunnskapsminister Guri Melby.

Tidligere denne uka lanserte osloskolen «oransje nivå» i grunnskolen og barnehager i hovedstaden.

Dette i tillegg til de andre trafikklys-fargene barn og unge i Oslo har forholdt seg til snart ett år inn i pandemien.

Til NRK sa skolebyråd Inga Marte Thorkildsen at Oslo ikke hadde tid til å vente på justeringene i den såkalte trafikklysmodellen, som helsemyndighetene også tidligere har varslet at vil bli strammet inn.

– Det som er utfordringen med gult nivå er at det i realiteten ikke er så mye mer enn grønt nivå med ekstra håndvask og Antibac og renhold. Elevene møtes i altfor stor grad på tvers av klasser og har for mange nærkontakter i løpet av en uke, sa Thorkildsen.