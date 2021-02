Helsedirektoratet vurderer påbud om munnbind på skoler

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helsedirektoratet vurderer om de skal anbefale strengere smitteverntiltak på skolene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til P4.

– Vi vurderer nå om det skal bli påbudt med munnbind på skoler og om meteren må dobles, sier Guldvog.

Det siste døgnet har smittetallene vært på sitt høyeste siden midten av januar. Spesielt i Oslo har smittetallene vært høye.

Her er tallet på 231 smittede det siste døgnet, noe som er det høyeste siden november.

Smitter i alle aldersgrupper

Fagdirektør Frode Forland i FHI sier at det muterte viruset smitter lettere i alle aldersgrupper – også blant barn og unge.

Fagdirektør Frode Forland i FHI. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Og det har vært sånn med tiltakene vi har hatt nå, at barn og unge har fått lov til å være mest sammen, og det kan tyde på at vi får større smitte blant dem, som igjen kan smitte til sine foreldre, sier Forland til NRK.

Han sier det kan være nødvendig å stramme inn på ulike skolers oppfatning av gult nivå, og at FHI diskuterer dette med Oslo kommune for øyeblikket.

– Jeg tror vi trenger å gjennomgå det, for å sørge for at man har gode smittevernrutiner på gult nivå. Gult nivå betyr ikke at man er på grønt nivå, sier Forland.

Leder i Utdanningsforbudnet, Steffen Handal.

De nye vurderingene fra helsemyndighetene hilses velkommen av lærerne, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

– Mange av våre medlemmer sier de gjerne vil bruke munnbind for at de ikke skal bidra til smitte, og fordi de er redde for å bli smittet eller smitte familiemedlemmer. Mange er engstelig, særlig med tanke på at det blir sagt at den muterte virusvarianten ser ut til å smitte lettere blant barn og unge. Vi har etterlyst klare råd og anbefalinger om bruk i skolen, og ser nå at Helsedirektoratet vurderer et påbud.

Smitten kan øke etter ferien

15. februar gikk de videregående skolene i Oslo til gult nivå, etter å ha vært på rødt nivå siden 10. november.

Det er ulikt hva slags føringer som legges for barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler på gult nivå.

Felles er at elever og ansatte skal holde avstand og unngå fysisk kontakt, at skoleklasser regnes som kohorter, og at man skal unngå trengsel og store samlinger.

På videregående skoler skal i tillegg elevene ha faste plasser i klasserommet, og holde 1 meters avstand utenfor klasserommet.

I Osloområdet er det for øyeblikket vinterferie. Forland sier FHI er forberedt på at smitten kan øke ytterligere i hele landet etter at ferien er over.

– Vi må kunne forvente at noen har tatt med seg smitte fra områder med høy smitte, til områder med lav smitte. Vi har sett utbrudd knyttet til turisthytter for eksempel. Det er viktig at kommunene som har fått smitte agerer raskt og slår ned på utbruddene med smittesporing, sier Forland.

Også Utdanningsforbundet er spente på hvordan tiden etter vinterferien blir.

– Når myndighetene sier de frykter en oppblomstring etter ferien, kan lærere som for eksempel opplever at elevene har vært i alpinbakker med mye folk, ha grunn til å uroe seg. Men vi må ha tillit til at myndighetene gjør de rette avveiningene, sier Handal.