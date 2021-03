Byråden varsler «oransje nivå» for Oslo-skolen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Oslo vil etablere et «oransje» nivå for barnehager og grunnskolen i byen. Målet er å begrense antallet nærkontakter for elevene.

– Det som er utfordringen med gult nivå er at det i realiteten ikke er så mye mer enn grønt nivå med ekstra håndvask og Antibac og renhold. Elevene møtes i altfor stor grad på tvers av klasser og har for mange nærkontakter i løpet av en uke, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen til NRK.

Hun mener det er på høy tid at man får en revidering av smittevernveilederen.

Men nå mener hun at byen ikke har tid til å vente på justeringene i den såkalte trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå.

Oransje

– Vi jobber med det du kan kalle et oransje nivå i påvente av at smittevernveilederen blir revidert, sier Thorkildsen.

– Hva innebærer de akutte grepene?

– Det handler om å begrense elevenes nærkontakter i løpet av en uke. Man blander fortsatt en del elever på gult nivå når man forholder seg til smittevernveilederen, sier hun og gir noen eksempler.

– Elever på videregående kan i dag ha 150 nærkontakter i løpet av en uke fordi man har forskjellige programfag og møter mange forskjellige elever. Det er tilfelle også på ungdomstrinnet. Der har du valgfag og språkfag. På barnetrinnet er det vanlig å slå sammen parallelle klasser, og lage tredeling. Så møter du plutselig mange elever. Også i barnehagene innebærer gult nivå en stor blanding av barn, sier Thorkildsen.

Hun sier de ønsker å unngå mye hjemmeskole.

På mandag gikk de videregående skolene over på rødt nivå, mens barne- og ungdomsskolene er på gult.

Usikkert når det starter

Byråden omtaler det som et akutt tiltak, men kan ikke tidfeste når det trer i kraft.

– Hvor fort kan det skje?

– Så fort som overhodet mulig. Det jobbes i utdanningsetaten med å forberede dette. De skal finne løsninger i samarbeid med tillitsvalgtes organisasjoner og verneombud. Det er viktig at vi lytter til de som har skoene på.

Hun mener departementet ved utformingen av dagens trafikklysmodell ikke lyttet nok til lærerne.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sa til NTB 28. februar at regjeringen er åpen for å endre reglene og retningslinjene, men understreket at de nylig har hatt møter med Oslo kommune.

– Vi har kontinuerlig møter med både organisasjoner og kommuner for å få innspill, sa hun til NTB.

– Jeg hadde møte med Oslo senest 10. februar og tar gjerne et nytt møte dersom de nå har andre tilbakemeldinger enn det de hadde da som gir grunnlag for endringer, uttalte kunnskapsministeren.

NRK har vært i kontakt med kunnskapsdepartementet sent torsdag kveld, men foreløpig ikke fått svar til denne saken.

Mest smitte blant tenåringer

I går fortalte NRK om den store smitteøkningen blant barn og unge, og lærere som blir sykemeldt på grunn av frykt for koronasmitte.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal mente man måtte se nøyere på smittevernveilederne. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad var enig i at smittevernet måtte styrkes på skolene.

Torsdag ble det kjent at Vestli skole i bydelen Stovner stenger helt i en uke. Årsaken er at det er oppdaget flere tilfeller av det muterte viruset.

Alle elever og ansatte, med unntak av tredje trinn, må også gå i karantene i ti dager, skriver skolen på sine hjemmesider. Elevene vil få undervisningen digitalt.

Venter ny smittetopp i Oslo

Helsebyråd Robert Steen sier han ikke er overrasket om det er over 300 nysmittede i Oslo fredag morgen.

Torsdag ble det registrert 294 nye smittetilfeller i Oslo. Og smittetallene ventes å stige videre.

– Når vi våkner i morgen tidlig, kommer vi til å ha «all time high» i antall nye smittede. Jeg vil ikke bli overrasket hvis vi ser tall som er godt over 300 nysmittede i Oslo, sier helsebyråd Robert Steen til NRK.