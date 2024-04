Gjert Ingebrigtsen med budskap på Instagram

Gjert Ingebrigtsen har blitt tiltalt for mishandling i nære relasjoner gjennom straffeparagraf 282.

Denne paragrafen har en strafferamme på inntil seks år i fengsel.

Han er tiltalt for både fysisk vold og verbal mishandling.

Tirsdag morgen la Ingebrigtsen ut et bilde av teksten til låta «Rise Up» av Andra Day på instagram (ekstern lenke).

«I'll rise like the day

I'll rise up

I'll rise unafraid

I'll rise up

And I'll do it a thousand times again»

Dette er deler av teksten han la ut på det sosiale mediet.

Tiltalen mot Ingebrigtsen kommer etter en etterforskning som startet i oktober 2023, etter at Ingebrigtsen-brødrene skrev en kronikk om vold og trusler i oppveksten.