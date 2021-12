Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Omikron ble først kjent for omverdenen da Sør-Afrika slo alarm 25. november. Først noen dager senere ble virusvarianten oppdaget i Europa.

Norge var et av landene som raskt fikk omikronsmitte etter et julebord på Aker Brygge.

Nyheter om hvordan omikron utvikler seg i Sør-Afrika vekker derfor stor interesse i europeiske land.

I løpet av onsdagen kom det gledelige meldinger fra virusekspertisen i Sør-Afrika.

Antallet smittede går kraftig ned etter først å ha nådd en voldsom topp raskt.

I Guateng-provinsen der omikron først ble oppdaget, var det 16.000 smittede den 12. desember. Tirsdag var tallet nede i 3300, skriver nyhetsbyrået Associated Press.

Storbyen Johannesburg og hovedstaden Pretoria befinner seg i Guateng. Provinsen har 16 millioner innbyggere.

Går denne sørafrikanske gutten på et kjøpesenter i Johannesburg en bedre framtid i møte? Hjembyen hans opplevde en dramatisk smitteøkning på grunn av omikron. Nå går smitten der tilbake. Foto: Denis Farrell / AP

Tendensen om rask smitte og deretter raskt fall i smitten, kommer også fra andre deler av Sør-Afrika.

Det sørafrikanske folkehelseinstituttet NICD melder også at langt færre blir alvorlig syke enn med den forrige varianten delta, skriver avisen Citizen.

– Indikerer at toppen er nådd

Færre nye smittetilfeller de siste dagene kan tyde på at smittetoppen med omikron er nådd i Sør-Afrika, ifølge seniorforsker Marta Nunes ved avdelingen for vaksiner og smittsomme sykdommer ved University of Witwatersrand.

Tester viser at smitten går ned etter en voldsom økning de siste ukene. Bildet viser en kvinne som tar koronatest i Soweto. Foto: Denis Farrell / AP

Forrige torsdag nådde Sør-Afrika en topp med nesten 27.000 nye tilfeller. Fem dager senere var tallet nede i rundt 15.000.

– Det var en kort bølge, og den gode nyheten er at den ikke var veldig alvorlig heller når det gjelder sykehusinnleggelser og dødsfall, sier Nunes.

Sør-Afrika forskjellig fra Europa

Dette kan være et godt tegn, men eksperter mener det er for tidlig å konkludere.

I fjor så man en økning i smittetilfeller i flere land etter juleferien.

Forskere har advart om at andre land kan oppleve en annen utvikling enn Sør-Afrika.

I tillegg er det flere faktorer som kan påvirke tallene i Sør-Afrika. Det er nå sommer i landet, som gjør at mange oppholder seg utendørs som gir mindre smitte.

Dessuten har Sør-Afrika en befolkning med en langt lavere gjennomsnittsalder enn i Europa. Unge mennesker har vist seg å bli langt mindre alvorlig syke av de ulike koronavariantene enn eldre mennesker.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa har fått mye ros internasjonalt fordi landet var raskt ute med å varsle omverdenen om den nye omikronvarianten. Det skjedde 25. november. Foto: LUC GNAGO / Reuters

Norge følger utviklingen i Sør-Afrika

Siden Sør-Afrika ligger foran Norge i «omikronløypa» følger norske helsemyndigheter utviklingen der med argusøyne.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at rapportene fra Sør-Afrika tyder på at man blir mindre alvorlig syk, og at infeksjonen ikke rammer like langt ned i lungene. Det kan gjøre at flere får et kortere sykdomsforløp.

– Samtidig er det en ung befolkning som er kartlagt i Sør-Afrika, og vi er usikre på hvordan dette stiller seg i en eldre befolkning. Men det er mye som tyder på at man kanskje får mildere symptomer med omikron enn med delta. Hvis det viser seg å stemme, vil vi være veldig glade for det, sier Nakstad.

Færre innlagte med omikron

De første rapportene om omikron tyder også på at virusvarianten gir mildere sykdom enn delta.

For voksne som er innlagt med omikron, er det 77prosent lavere risiko for å bli overført til intensivavdeling, skriver FHI i sin risikoanalyse onsdag kveld basert på erfaringer fra Sør-Afrika.

En studie fra Imperial College London i Storbritannia viser at det er 40–45 prosent mindre sannsynlighet for at omikron-smittede havner på sykehus, enn folk som er smittet med deltavarianten.

Studien baserer seg på folk som har tatt PCR-test i England i perioden 1.–12. desember.

Dominerende variant

Line Vold i Folkehelseinstituttet sier at de regner med at omikron blir den dominerende varianten i Norge i løpet av romjulen eller tidlig på nyåret.

Avdelingsdirektør Line Vold sier at FHI følger utviklingen i Sør-Afrika som var det første landet som meldte om utbrudd av den nye virusvarianten. Foto: Torstein Bøe / NTB

Omikron dominerer nå blant annet i Danmark, Portugal og Storbritannia, skriver NTB.

Her har antallet tilfeller doblet seg med to-tre dagers mellomrom.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) vil man først om 3–4 uker kunne si noe sikkert om alvorlighetsgraden til omikron.

– Virusvarianten har ikke sirkulert lenge nok rundt om i verden. Spesielt ikke i sårbare områder. Vi har bedt land om å være forsiktige, spesielt i forbindelse med den kommende ferieperioden, sier Maria van Kerkhove i WHO til Reuters.