Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Omikron har blitt den dominerende virusvarianten i Norge. Sammenligner man den mot deltavarianten er den en til to ganger så smittsom.

– Alle vil sannsynligvis bli smittet før eller siden, sier kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad.

ALLE BLIR SMITTET: Kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim mener alle blir smittet før eller siden. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Likevel finnes det begrenset informasjon om virusvarianten.

De reglene som finnes for karantene og isolasjon i dag, er alle basert på hvordan deltavarianten fungerer.

Nå viser det seg at flere kan teste positivt for korona på hurtigtester selv etter endt isolasjon mot omikron.

Hurtigtest viser om du er smittsom

NRK har vært i kontakt med overlege og virolog på St. Olavs hospital, Andreas Christensen, for å bedre forstå hvordan en hurtigtest fungerer:

En hurtigtest og en PCR-test skiller seg fra hverandre på spesielt ett område. Hurtigtesten viser om du har virusproteiner i luftveiene, mens en PCR-test kan finne arvemateriale fra viruset.

En hurtigtest er 90 prosent sikker på å vise om du er smittsom eller ikke, altså om det finnes aktive viruspartikler i kroppen din.

Likevel skal en hurtigtest gi raskere negativ test etter infeksjon, enn en PCR-test.

– En PCR-test kan gi utslag etter tre måneder, så lenge er man egentlig ikke smitteførende, sier Røsstad.

Men hva gjør man dersom man tester positivt på hurtigtest, selv etter endt isolasjon?

– I prinsippet skal man ikke bry seg om et slikt resultat. Prøven skal ikke tas, sier Christensen.

Smittebærere kan leve normalt

Dersom en tester positivt for korona må du isolere deg i seks døgn. I tillegg må de siste 24 timene være feberfrie og uten febernedsettende medisiner, står det på FHI sine sider.

Etter dette kan man leve som normalt igjen.

Dette gjelder uansett om du har vært koronasyk med omikron, eller fortsatt tester positivt på hurtigtest.

– De tiltakene vi har i dag har redusert smittespredningen av deltavarianten, de vil nok ikke fungere like bra mot den mer smittsomme omikron, sier Røsstad.

Dette betyr i teorien at en person som har gjennomført isolasjon, fortsatt kan ha aktive virusproteiner i kroppen – som kan bety at man enda er smittsom.

FHI mener du er mest smittsom i starten

Seksjonsleder for smittevern og beredskap i FHI, Siri L. Fergulio, mener imidlertid det ikke trenger å være tilfellet hos alle.

– All data vi har så langt tyder på at personer med covid-19 (også ved omikron) er mest smittsomme i en til to dager før symptomstart og i de første dagene etter symptomstart, skriver hun i en e-post til NRK.

Videre skriver Fergulio det at en positiv hurtigtest tatt etter isolering ikke trenger å bety at man er smitteførende, men at man fortsatt har påvistbart virus i luftveiene som er inaktivert av kroppens immunforsvar.

Likevel finnes det ikke regler i dag om at en skal teste seg ut av isolasjon.