Nå redegjør Støre om varslersakene for sentralstyret

Medlemmene av sentralstyret i Arbeiderpartiet sa nesten ikke et ord på vei inn i mandagens ekstraordinære møte. Der redegjør partileder Jonas Gahr Støre for håndteringen av varslersakene mot tidligere nestleder Trond Giske, og gir sitt synspunkt på om han mener Giske bør fortsette i sentralstyret.

– Det blir et møte som skal diskutere oppsummeringen av varslersakene, sa Støre på vei inn.

Så sent som 26. januar i år sa Støre følgende til NRK på spørsmålet om han mener Giske bør få sitte i sentralstyret i fremtiden:

– Jeg mener det er rimelig avklart. Når du har trukket deg som nestleder er det jo denne funksjonen du har hatt i sentralstyret, men dette har aldri skjedd hos oss før, så vi får vente med å se hvilke konklusjoner som trekkes på mandag.

Den konklusjonen er ikke like klar hos andre medlemmer av Arbeiderpartiet.

Storm rundt Trond Giske

Striden rundt Giske dreier seg både om hvordan varslersakene er håndtert, og hvilken stilling Giske skal ha i partiet i fremtiden.

Skal Giske kunne fortsette som sentralstyremedlem til tross for at han har trukket seg som nestleder i partiet, og til tross for uttalt mistillit fra partileder Støres side. Det er spørsmål partiet må stilling til.

Sentralstyremedlem i Ap, Bykle-ordfører Jon Rolf Næss, mener det skal mer til enn svekket tillit for å fjerne Trond Giske fra sentralstyret.

– Vi må ta hensyn til vedtektene, sier han.

– Maktkamp mellom fløyene

Politisk kommentator i Dagsavisen, Arne Strand, mener saken han utviklet seg til å bli en kamp om posisjoner mellom fløyene i Arbeiderpartiet.

– Etter hvert har det også blitt en maktkamp fordi noen på Giske-fløyen ser på det som et angrep mot noe av det Giske har stått for. Da snakker jeg om de som har stått på den tidligere venstresiden i Ap og at Giske alltid har hatt solid støtte i AUF og Trøndelag, sier Strand.

Han mener dette er slutten på sakene om varslene mot Trond Giske.

– Jeg tror dette er slutten på saken om varslene. Det er en del personer som er veldig såret etter det som har skjedd. Saken er ikke først og fremst politisk i den forstand at det var en konflikt mellom fløyer. Det begynte som en varslersak og ikke som en politisk sak, sier Strand.