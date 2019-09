Nå kritiserer Raja statsministeren: – Dette aksepterer jeg ikke

– Føler du, statsminister, at du har vært modig i denne debatten? spør Abid Raja i et leserinnlegg i Aftenposten.

Fredag gikk Abid Raja ut og sa at regjeringspartner Frp sprer «brun propaganda», på grunn av uttalelser om snikislamisering og båtmigranter. Det har skapt full splid blant partiene i regjeringen.

Dagens leserinnlegg kommer etter at Erna Solberg sa til NRK at Venstre og Frp måtte legge konflikten bak seg. Raja mener Solberg burde gjort som Trine Skei Grande, og stilt seg bak hans kritikk av regjeringskollegene i Frp.

– Her har min leder vært modig og tatt et aktivt valg bort fra unnvikelsen, skriver Raja.

Verken statsminister Erna Solberg, Frp-leder Siv Jensen eller Venstre-leder Trine Skei Grande har foreløpig kommentert leserbrevet.

Krangel i full offentlighet

Rajas uttalelser har ført til full krangel blant regjeringspartnerne. Flere KrF-ere har sagt at krangelen er ødeleggende for samarbeidet, og at Raja har gått for langt.

– Jeg mener at vi politikere ikke bør sette merkelapper på andre politiske partier, men ta debatten om de sakene vi er uenige om, har Kjell Ingolf Ropstad sagt til NRK.

– Jeg er opptatt av at vi tar intern uenighet internt, sa Ropstad.

Abid Raja (V) og Erna Solberg (H) sammen under en pressekonferanse for regjeringen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Siv er ikke rasist

Nå sier Raja at han ikke mente å stemple noen som rasist med sine uttalelser.

– Jeg legger merke til at mange har latt seg provosere av min bruk av begrepet «brun propaganda». Hensikten var å tydeliggjøre alvoret, skriver han.

Han sier at han vil beklage bruken av begrepet brun propaganda, dersom Siv Jensen beklager bruken av ordet «snikislamisering».

– For bare så det er sagt: Jeg mener på ingen måte at Siv har brune holdninger. Jeg har alltid hatt genuin respekt for henne. Holdningene hennes er rene, snikislamiserings­uttalelsene er ikke det, skriver han.

Abid Raja ønsker ikke å utdype innlegget overfor NRK.