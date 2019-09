Erna Solberg: – Nå må vi gå videre

Fremskrittspartiet og Venstre krangler, og Frp krever en unnskyldning fra Trine Skei Grande.

– Nå er det på tide å gå videre, og heller jobbe med regjeringens viktige prosjekter, sier statsminister Erna Solberg (H) mandag ettermiddag.

– Men mener du at det som har blitt sagt, krever en unnskyldning fra Venstre?

– Nå syntes jeg vi skal komme videre, og ikke gi stemplinger av hverandre, sier Solberg.

Krangel for åpen mikrofon

Før helgen gikk Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre, knallhardt ut mot sin regjeringskollega Frp.

I et intervju med NRK viste han til Frp-utspill i valgkampen om snikislamisering og båtmigranter og anklaget Siv Jensen og Frp for å spre «brun propaganda».

Uttalelsene vakte sterke reaksjoner i Frp. Det var særlig bruken av karakteristikken «brun» som fikk Frp-ere til å se rødt.

– Hvis Venstre virkelig mener at Frp sprer nazistisk propaganda, bør de forlate regjeringen, eller mener de det er greit å styre sammen med «nazister»?, sa stortingsrepresentant og tidligere justisminister i Solberg-regjeringen, Per-Willy Amundsen (Frp), og krevde en beklagelse.

Men en beklagelse var helt uaktuelt, slo Venstre-leder Trine Skei Grande fast.

– Venstre har ingenting å beklage når Frp begår slike retoriske overtramp, sa Grande til NRK, og gjorde det samtidig klart at Raja uttalte seg på vegne av hele Venstre når han anklaget Frp for å spre «brun propaganda» og fremme rasisme.

Det gjorde at Frp-leder Siv Jensen tok kraftig til motmæle mot sin regjeringskollega for åpen mikrofon.

– Kan ikke danse på alle bordene samtidig

Nå mener flere KrF-ere at regjeringskollegaenes krangling i full offentlighet, er ødeleggende for hele regjeringen. Flere av dem mener Venstre og Abid Raja har gått for langt når de anklager Frp for «brun propaganda».

– Jeg mener at vi politikere ikke bør sette merkelapper på andre politiske partier, men ta debatten om de sakene vi er uenige om, sier Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

Etter en helg med krangel i full offentlighet mellom Venstre og Frp, ber KrF-lederen regjeringspartnerne roe gemyttene.

– Jeg er opptatt av at vi tar intern uenighet internt, sier Ropstad, og får støtte fra sin partikollega:

– Vi i KrF er helt enig med Venstre i at Frps innvandringspolitikk er altfor streng. Men å bruke veldig sterke ord for å karakterisere deres utspill, vekker bare strid. Regjeringspartiene må være mer samsnakket, sier Torhild Bransdal, innvandringspolitisk talsperson i KrF, til NRK.

Hun fortsetter:

– Det foregår en maktkamp i Venstre nå hvor noen skal markere seg. Men når du er en del av et regjeringsprosjekt, kan du ikke danse på alle bordene samtidig.

Brandsdal får støtte av Brynjar Høidebraaten, fylkesleder i Viken KrF. Han mener krangelen er ødeleggende for regjeringen.

– Uenighet er det alltid mellom fire partier, men den type ting er det bedre å ta internt, sier han.

– Det er fire partier som har gått inn i regjeringen frivillig, og da må man som samarbeidspartier klare å bli enige, og fremstå som det. Når det hele tiden blir snakk om regjeringskriser, enten det skyldes enkeltsaker eller retorikk, synes jeg det er veldig leit. Det er så mange andre viktige politiske saker vi heller burde diskutere, sier Astrid Aa Byrknes, fylkesleder i Hordaland KrF.

Også KrFs fylkesleder i Oslo, Espen Andreas Hasle, tar nå bladet fra munnen.

– Vi er uenige om mange ting, og jeg er også kritisk til Frps retorikk, men å antyde at de har nazistiske tendensen, mener jeg ikke er riktig, sier Hasle.

– Jeg mener at vi som politikere har et ansvar for å inkludere mennesker i samfunnet vårt, ikke å skyve grupper fra hverandre. Det synes jeg ikke Frps retorikk bidrar til. Men å karakterisere noe for «brunt» synes jeg er å dra det for langt.