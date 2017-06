Nå blir det fri roaming i EU fra 15. juni

– En gladnyhet for norske forbrukere, sier forbrukerminister Solveig Horne (Frp).

Det er et nytt EU-regelverk som har sørget for fri roaming også for norske mobilkunder.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen tirsdag. Dermed trengs bare en forskriftsendring for at den skal bli gjeldende Norge. Denne endringen vil tre i kraft torsdag 15. juni, nøyaktig samme dato som de nye reglene trer i kraft i EU.

Eksplosiv vekst i bruken

I praksis har norske mobilselskaper allerede tilpasset seg det nye regelverket.

– Vi la inn dette i abonnementene våre i fjor. Det vi har sett, er at kundene syns det er veldig OK. De er blitt vant til å ha informasjon tilgjengelig overalt og til å kunne orientere seg. Det har du nå fått adgang til også når du reiser. Du kan bruke mobilen som hjemme, sier mobilsjef Bjørn Ivar Moen i Telenor.

Han forteller at Telenor har sett en formidabel vekst i bruken av mobildata utenlands de siste årene. Bare fra februar i fjor til februar i år var veksten på 900 prosent.

– Det viser at kundene vil ha det, og at de setter stor pris på å ha fått det, sier Moen til NTB.

Mindre stress

Konsekvensen av det nye regelverket er at mobilselskaper ikke kan ta ekstra betalt når du ringer eller bruker mobildata i EU og EØS. I stedet må selskapene ta kostnaden selv.

– Den nye ordningen betyr at vi i utgangspunktet ikke trenger å bekymre oss for dyre mobilregninger etter ferier og arbeidsreiser til de aktuelle landene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Det gir en enklere hverdag for nordmenn på ferie, supplerer Horne.

I tillegg slipper du å stresse med nytt abonnement hvis du skal studere eller arbeide i et EU-land. Så lenge oppholdet er midlertidig, kan du bruke det norske abonnementet.

Prestisjeprosjekt

Fri roaming har vært et prestisjeprosjekt for EUs ledere, som har følt et sterkt behov for å bevise at EUs politikk også kommer vanlige folk til gode.

EU-kommisjonen varslet allerede i fjor at den ville ta knekken på de såkalte roamingavgiftene.

Men da selve lovforslaget ble lagt fram i september i fjor, var det lagt inn en grense på 90 dager for fri roaming. Det utløste et så voldsomt raseri at EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker bestemte seg for å trekke forslaget tilbake og skrive det om.

I regelverket som nå trer i kraft i EU og EØS, er tidsbegrensningen fjernet.

Dyrere abonnementer

Medaljen har likevel en bakside. Noen selskaper har nemlig økt abonnementsprisene for å veie opp for at de ikke lenger kan ta seg ekstra betalt for bruk i utlandet.

– Vi gjorde en endring i porteføljen vår da vi innførte det i fjor. Og så gjorde vi noen mindre endringer i en del gamle abonnementer nå i år, sier Moen i Telenor.

Han tror likevel at regnskapet vil gå i pluss for de fleste.

– Det kommer an på bruken din. Men stort sett vil det lønne seg for deg så snart du er en tur utenfor Norges grenser, sier Moen.