Mulla Krekar reiser ikke til Italia 

Domstolen i den italienske byen Bolzano har ifølge Krekars advokat, Brynjar Meling, fremdeles ikke forkynt noen tiltale mot den 61 år gamle klienten hans.

Saken, som opprinnelig skulle startet i mars, ble utsatt til 23. oktober.

Krekars offentlig oppnevnte forsvarer i Italia, Enrica Franzini, sier at retten vil settes mandag, som planlagt uavhengig om Krekar er til stede.

– Krekar har ikke fått noen tiltale forkynt mot seg og vi har ellers ikke hørt noe om en forestående rettssak, sier Meling.

Mangler nødvendige reisedokumenter

Meling legger til at Krekar mangler alt av nødvendige reisedokumenter og at det uansett er umulig for mullaen å skulle reise noe sted.

At italienerne ikke har gjort noen videre forsøk på å få ham utlevert, finner Meling underlig, men viser til at landet har en lang praksis med å dømme folk in absentia, noe som også er blitt kritisert.

Oversettelser forsinker

Franzini sier rettsmøtet mandag trolig vil være begrenset og at saken vil bli ytterligere utsatt.

– Påtalemyndigheten hadde sannsynligvis gjort klart avhørene for utspørringen av vitnene som skulle føres i retten mandag, men ettersom disse ikke er oversatt ennå, har innkallingen av disse vitnene blitt utsatt, sier Franzini.

Hun stiller seg uforstående til utsagn fra Krekar og advokat Meling om at hun skal være løst fra oppdraget som forsvarer.

Hun viser til at det ikke er sendt noen beskjed til domstolen i Bolzano om et ønsket bytte av forsvarer.

Feil i grunnlaget

Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad som han egentlig heter, ble pågrepet natt til 12. november i 2015 i likhet med 17 menn i flere land i Europa.

Pågripelsene var ledd i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevder at Krekar leder et terrornettverk ved navn Rawti Shax.

I forbindelse med aksjonen fikk italiensk politi oversendt store mengder overvåkingsmateriale fra norsk sikkerhetspoliti uten at det på noe vis var bearbeidet.

I grunnlaget for tiltalen som italienske myndigheter tok ut har både advokat Meling og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) funnet feil i oversettelsene.

– Påvirker kjernen i saken

Mens politiadvokat Signe Aalling i PST i fjor sa feilene ikke var så grove at de rokket ved grunnlaget i saken, mente Meling noe annet.

Mulla Krekar forklarte seg også om feilene da han ble framstilt for fengsling i Oslo tingrett 24. november i fjor.

– Det er snakk om kanskje 20–30 prosent hvor meningsinnholdet er gjengitt feil. Det påvirker selve kjernen i saken. De tar feil om tidspunkter, steder og handlinger, sa mullaen.