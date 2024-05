Dette er forelegget ilagt Sandnes Sparebank etter ordre fra Statsadvokatene i Det nasjonale statsadvokatembetet:

«PST sikter herved Sandnes Sparebank for overtredelse av

Lov om bindende FN-vedtak paragraf 2, jf. forskrift om sanksjoner mot ISIL (Daesh) og Al-Qaida paragraf 3, for ved uaktsomhet å ha overtrådt bestemmelsen om at alle penger og formuesgoder som tilhører eller eies, innehas eller kontrolleres av en fysisk eller juridisk person, en enhet, et organ eller en gruppe oppført på Sanksjonskomiteens liste, skal fryses eller at ingen penger eller formuesgoder skal stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller være til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheter, organer eller grupper som er oppført på Sanksjonskomiteens liste.

Grunnlag:

I perioden 7. april 2020 til 15. mai 2020 unnlot Sandnes Sparebank å fryse en bankkonto som 2. april 2020 ble opprettet i Najumuddin Faraj Ahmads navn, til tross for at han siden 7. desember

2006 har stått oppført på FNs sanksjonskomites liste over personer tilknyttet terrororganisasjonen Al Qaida.

Sanksjonskomiteen ble opprettet av FNs sikkerhetsråd i henhold til Sikkerhetsrådsresolusjon 1267 (1999) om Al Qaida.

For overtredelsen ilegges Sandnes Sparebank en bot til statskassen på kr. 1000000.»