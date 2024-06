Sandnes Sparebank frifinnes i Krekar-saken: Slipper millionbot

– Vi er tilfredse med utfallet og egentlig ikke overrasket, sier Gunnar Holm Ringen i PWC til NRK.

Han har representert Sandnes Sparebanks i rettssaken hvor terrordømte Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, var sentral.

PST anklaget banken for å ha brutt loven da de lot Krekar ha en konto i banken, hvor han mottok penger som utelukkende skulle gå til å lønne hans advokat.

I dommen refser Hordaland tingrett banken for å ha opptrådt uaktsomt, men mener det ikke er grunn til straff.

– Nærliggende å anke

Sakens utfall har interesse for flere parter, argumenterer forsvarer Ringen.

– Saken er unik i norgeshistorien og dommen er den første av sitt slag. Den møtes med stor interesse og spenning i finansbransjen, som fryktet ugreie konsekvenser dersom banken ble funnet skyldig.

Utfallet er derimot noe statsadvokat Geir Evanger har vanskelig med å slå seg til ro med.

– Jeg mener det er underlig å ikke straffe, når retten mener det faktisk er brudd på sanksjonsreglene. Jeg stusser over rettens vurdering, sier Evanger til NRK.

– Er det aktuelt å anke?

– Endelig avgjørelse er ikke tatt, men det blir nærliggende å anke, ja, sier Evanger.

Aktor Geir Evanger sier hensikten med FN-regelverket er å hindre at penger havner i hendene på personer som kan mistenkes for å drive med terrorvirksomhet. Foto: Erica Hvedding Kronheim / NRK

Stridens kjerne

Krekar ble utvist fra Norge til Italia for fire år siden, hvor han er dømt til tolv års fengsel for planlegging av terror.

Stridens kjerne er rundt 46.000 kroner, som i 2020 ble satt inn på en konto i Sandnes Sparebank.

Advokat Brynjar Meling hadde gjennom Advokatfirmaet Meling AS opprettet klientkontoen i starten av april 2020.

Kontoen ble opprettet i mulla Krekars navn; Najmuddin Faraj Ahmad. Meling sa dette ble gjort for å være transparent.

Pengene kom fra en innsamlingsaksjon startet av Krekars familie, og skulle gå til å lønne Krekars italienske advokat.

Men fordi Krekar står på en FN-liste over personer tilknyttet terrororganisasjonen Al Qaida, sperret Sandnes Sparebank etter hvert kontoen for utgående transaksjoner.

Det var langt fra tilstrekkelig, mente PST, som ga banken en bot på én million kroner for brudd på sanksjonsreglene.

Statsadvokat og aktor Geir Evanger representerte PST. I retten argumenterte han for at pengene tilhørte Krekar og dermed skulle ha vært fullstendig frosset av banken i perioden 7. april – 15. mai 2020.

Sandnes Sparebank godtok ikke boten, og tok saken til retten.

Tilhørte versus tiltenkt

Partene i saken var enige om at pengene var tiltenkt Krekar, for betaling av advokat i Italia.

Hordaland tingrett er enig med Sandnes Sparebanks forsvarer, Gunnar Holm Ringen, om at pengene ikke tilhørte Krekar.

– Det står uttrykkelig i dommen at retten vektlegger at bankens tiltak gjorde at pengene ikke kunne utbetales til Krekar. Han hadde altså ikke tilgang på kontoen, sier Ringen til NRK.

– Banken hadde gode rutiner som ble fulgt for regelverket. Det var ikke noe svikt, tilføyer Ringen.

Advokatene Gunnar Holm Ringen og Stig Johnsen fra PWC, forsvarte Sandnes Sparebank i tingretten. Foto: Erica Hvedding Kronheim / NRK

Kampen mot terror

I forkant av rettssaken sa Evanger til NRK at saken er et viktig bidrag i kampen mot terror.

Det at retten ikke ser ut til å dele det synet, kaller statsadvokaten for alvorlig.

– Saken er viktig for Norge. Det er et kjempeviktig internasjonalt regelverk som skal forhindre og forebygge terrorfinansiering. Det må håndheves strengt. Dette er alvorlig, sier Evanger.

Statsadvokaten mente det var uvesentlig for rettssaken at FN og Utenriksdepartementet (UD) i vår aksepterte at beløpet på nærmere 50.000 kroner kunne gå til juridisk bistand, som Krekar har fått i Italia.

Pengene er transportert til den italienske advokaten og er unntatt sanksjonsregelverket.

– Utenriksdepartementet kan si at det er greit i ettertid, men dette handler om hva banken foretar seg når de får inn penger på en konto som tilhører en person som er listeført på grunn av terrorvirksomhet, sa Evanger til NRK.

Sikkerhetsnett

Bankens forsvarer viser også til kampen mot terror, men fra det motsatte perspektiv.

– Kampen mot terror og økonomisk kriminalitet er viktig. Vi er avhengige av alle gode krefter, både private og offentlige aktører, og at disse spiller på lag, sier Ringen.

Forsvareren viser til at Sandnes Sparebank blant annet søkte råd fra Finanstilsynet, men ble tross tiltak og forsøk på bistand senere rettsforfulgt.

– At private aktører kan rådføre seg og sparre med det man opplever som relevante offentlige aktører, uten å risikere straff, er viktig. Det bidrar til å styrke totalforsvaret i kampen mot terror og økonomisk kriminalitet.

Slipper millionbot

Ringen sier det har vært en betydelig belastning for banken å bli brakt til retten.

Etter frifinnelsen slipper Sandnes Sparebank å betale millionboten PST og statsadvokat Evanger mente de fortjente. Tapende part må nå betale bankens saksomkostninger.

– Vi er naturligvis fornøyde med at vi er frifunnet, men det er ikke overraskende. Vi er glade for at denne saken nå forhåpentligvis er over, sier Trine Stangeland, administrerende direktør i Sandnes Sparebank.

Brynjar Meling gjorde det klart hva han synes om å møte i Hordaland tingrett 16. mai, og sendte hyppig blikk til statsadvokat og aktor Geir Evanger. Foto: Erica Hvedding Kronheim / NRK

Langet ut mot PST:–Galskap

Grunnet innspilling av TV 2-serien Farmen, er advokat Brynjar Meling ikke tilgjengelig for kommentar om dommen. Det får NRK opplyst fra hans sekretær.

Dommen vil trolig ikke komme overraskende på Meling heller.

Det var en tydelig irritert og oppgitt Meling som møtte NRK etter at han 16. mai hadde vitnet i tingretten.

– Det er galskapen selv at PST tar dette til retten. I min verden kan ikke det at vi står i retten i dag forklares med noe annet enn at PST og påtalemyndigheten jakter prestisje, sa Meling til NRK.