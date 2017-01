Mindre penger til frivillig retur, selv om «alle» mener det er best

I statsbudsjettet for 2017 ga regjeringen 110 millioner kroner mer til returarbeid i år. 105 av disse ekstra millionene går til tvangsreturer. Mens UDIs bevilgning, for å få ulovlige utlendinger frivillig ut av landet, reduseres med 21 millioner.

– Jeg ønsker at flest mulig skal velge frivillig retur, for det vil være bedre for dem, for den norske stat og alle som er involvert, sier Sylvi Listhaug til NRK.

Hun har sagt det samme før. Gang på gang har innvandringsministeren gjentatt at frivillig retur er bedre enn tvangsretur. Til og med på regjeringens egne nettside står det svart på hvitt.

​Likevel blir budsjettet for frivillig retur mindre, mens millionene strømmer på til politiets tvangsreturarbeid.

– Et paradoks

– Det er paradoksalt at den frivillige returstøtten kuttes når selv Politiets utlendingsenhet trekker frem at det er vanskelig å motivere til assistert retur. Og i henhold til utlendingsloven og regjeringens egen returstrategi skal retur skje frivillig og helst organiseres av utlendingen selv, sier Ulrik Tuvnes i asylorganisasjonen NOAS.

Det koster selvfølgelig en del å drive med tvangsreturer, men det er helt nødvendig. Sylvi Listhaug, innvandringsminister

Han jobber med å informere asylsøkere som har fått endelig avslag, om frivillig- og tvangsretur. Han mener det er et stort behov for realitetsorienteringer om hva de ulike ordningene betyr.

– Flere asylsøkere får ikke heller utreisefrist, flere får avslaget i hånden samtidig som de blir pågrepet. De har ingen reell mulighet til å dra frivillig. Det undergraver ordningen om frivillig retur. Kaller regjeringen dette en satsing, må asylsøkere få en reell mulighet til å foreta en informert beslutning, sier Tuvnes.

– Totalt sett satser vi ikke mindre, men vi har bedre kontroll med tilstrømming, sier Listhaug. Her møter hun sjef for Politiets utlendingsenhet, Morten Hojem Ervik, på Trandum. Foto: Sunniva Skjeggestad / NRK

Det var 1544 assisterte returer i fjor, og antall tvangsreturer var 8078.

Sylvi Listhaug sier at færre asylankomster gjør behovet for penger til frivillig retur mindre.

– Det koster selvfølgelig en del å drive med tvangsreturer, men det er helt nødvendig. Vi satser også på frivillig retur. Men det kom færre asylsøkere i fjor, og da er det færre som er aktuelle for frivillig retur. Det er naturlig å ta ned budsjettet da. Og så må vi øke på tvangsretur for å holde trykket oppe, det vil det alltid være behov for, sier innvandringsministeren til NRK.

Helga Pedersen (Ap) lurer på hvorfor regjeringen reduserer UDIs støtte til frivillig returer 'når alle er enige om at det er best'. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Det er tverrpolitisk enighet i Norge om å returnere utlendinger uten lovlig opphold, og alle er også enig om at man må bruke tvang når frivillig retur ikke fungerer.

Men Arbeiderpartiets Helga Pedersen reagerer likevel på at regjeringen skrumper inn budsjettet for frivillig retur.

– Tvangsreturer er jo det dyreste vi har. Det er helt åpenbart best å satse på frivillig retur, så jeg stusser veldig på at de reduserer støtten, sier Pedersen.