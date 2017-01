Får penger for å reise fra Norge, vil heller bli

Det var på senhøsten at UDI gikk ut med tilbudet om ekstra støtte. En tobarnsfamilie kunne få nesten 60.000 kroner kontant, pluss eventuell støtte til utdanning eller næringsetablering – avhengig av nasjonalitet. Verdien på hele pakken kunne bli på opp til 200.000 kroner. Kravet var at familien søkte om retur før nyttår, og hadde fått endelig avslag for mer enn to år siden.

– Det er vanskelig å vite, men det er nærliggende å tro at det er vanskeligere å ta avgjørelsen om å returnere når man er en hel familie enn når man er en enkeltperson. Veldig mange har investert mye ved å komme til Norge og det er mange kostnader forbundet med å reise hjem, sier seksjonssjef Katinka Hartmann i UDI.

430 foreldre med til sammen 380 barn kunne ha søkt, men det endte altså opp med en eneste familie.

Barna hadde fortsatt håp om en framtid, hadde vi reist frivillig ville det vært som å velge å ta fra barna våre alt håp. Ram, tvangsreturnert

Personer som har fått endelig avslag på asyl kan på visse vilkår søke om frivillig, såkalt assistert retur – med norsk pengestøtte. Støtten varierer fra land til land.

– Hvorfor er de her fortsatt når de har fått avslag?

– En del land tar ikke imot egne borgere hvis de blir tvangsreturnert. Det kan også være vanskelig å fastslå riktig identitet, sier Hartmann.

De samme problemene står i veien for at politiet kan tvangsreturnere.

Jeg tror drømmen om Europa og et liv i Norge er sterk, og at mange satser ressurser og prestisje i å oppnå den drømmen. Katinka Hartmann, UDI

Adina (5) er født og oppvokst i Norge. Rett før jul ble hun og familien tvangsreturnert til Sri Lanka av Politiets utlendingsenhet etter å ha fått avslag på asylsøknaden i april 2016. Foto: Sunniva Skjeggestad / NRK

– Vi er redde

Tobarnsfamilien fra Sri Lanka er nå tvangsreturnert til hjemlandet etter nesten ni år i Norge.

Ram angrer ikke på at han ikke søkte da det fortsatt var mulig.

– Jeg ville ikke miste håpet om å få opphold i Norge. Begge barna mine er vokst opp i Norge. Jeg ville ikke ta fra dem det livet hvis det fortsatt var håp om å få opphold, sier familiefaren til NRK på telefon fra Sri Lanka.

NRK har skrevet om familien før. Første gang da datteren Adina (5) slet med traumer i barnehagen, andre gang da familien ble tvangsreturnert til Sri Lanka.

– Vi var redde for å dra tilbake. Min kone så begge hennes foreldre bli drept. Og nå som vi er her snakker ikke barna om annet enn å dra hjem, hjem til Norge. Sønnen min får ikke engang skoleplass her fordi han snakker norsk, forteller han videre.

Pengestøtten fra UDI kunne tilsammen bli opp mot 200.000 hvis søknaden hadde innvilget, da Ram og familien ble tvangsreturnert fikk de til sammenligning 500 euro (tilsvarende 4.600 kroner) av norske myndigheter ved ankomst i Sri Lanka for å etablere ett nytt liv utenfor Norges grenser.

NOAS-rådgiver Siril Berglund tror frykt er årsaken til at barnefamilier ikke bruker ordningen. Foto: Katrin Hellesnes / NRK

Det er bred politisk enighet om at asylsøkere som får avslag skal tilbake til hjemlandet.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) etterlyser tidligere innsats, for å få flere til å returnere frivillig.

– De lengeværende barnefamilien vi møter har opplevd ting i hjemlandet som gjør at de opplever reell frykt ved å returnere, selv om det de har opplevd ikke når opp til terskelen for asyl. Samt at barna har en tilknytning til Norge, sier rådgiver Siril Berglund.