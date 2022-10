Milliardforhandlinger på Stortinget: – De aner ikke hvor ille det er

– Jeg sitter faktisk igjen med så lite at det mange dager ikke blir middag, sier hun til NRK.

Tidligere i år fortalte hun til NRK om dyrtid og økonomiske vansker. Da gikk kvinnen fra Sortland i Nordland på arbeidsavklaringspenger.

Nå er hun blitt uføretrygdet og sliter ikke mindre med å få pengene til å strekke til.

– Jeg prøver å benytte meg av appen «Too good to go». Der man kan få en pose med matvarer, brød og pålegg for 39 kroner. Da har jeg diverse mat i noen dager. Disker med 50 prosent avslag på grunn av datostempling er også bra. Det er sånne ting som redder meg litt i hverdagen, sier Elde.

Drøyt 97.000 husstander fikk utbetalt bostøtte i mars. Nå håper hun at SV får forhandlet opp bostøtte og strømstøtte for de siste tre månedene av året – i god tid før jul.

– Det blir nok ingen stor utskeielser på noen måter, ikke mye julekos, julemat og julegaver, sier hun.

Hundretusener

På Stortinget er SV og regjeringspartiene nå i gang med forhandlinger som kan gi hundretusener av nordmenn noe mer å rutte med i høst.

For regjeringens budsjettpartner SV krever nemlig mer støtte til utsatte grupper som sliter med økte utgifter til bolig og strøm.

Dette gjelder ikke bare den store gruppen som mottar sosialhjelp, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Også landets studenter forventer mer hjelp fra staten.

– Strømstøtten som ble gitt til studentene i vår, var et kjempeviktig tiltak. Men behovet er ikke noe mindre nå, sier Maika Godal Dam i Norsk Studentorganisasjon til NRK.

– Strømprisen er fortsatt høy. Mange studenter sliter med å få endene til å møtes.

SLITER: Maika Godal Dam i Norsk Studentorganisasjon sier mange sliter med å få endene til å møtes. Foto: William Jobling / NRK

I tillegg til studenter og mottakere av bostøtte gikk SV i onsdagens spørretime hardt ut mot regjeringens foreslåtte kutt i dagpengeordningen. Også her vil SV ha på plass endringer de kommende ukene.

– Med regjeringens forslag vil mange få mindre dagpenger. Og mange vil ikke kunne få det i det hele tatt, sa SV-nestleder Kirsti Bergstø fra Stortingets talerstol.

Varsler hjelp

Fra før har den andre nestlederen i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, lovet kamp for studenter og folk som mottar bostøtte, i samtalene om endringer i strømstøtten til husholdningene.

– Vi ønsker å få bostøtte og studenter inn, sa Fylkesnes til VG mandag.

I intervjuet viser han til en gjennomgang SSB gjorde av strømstøtten i september.

– Den viste også at bostøtte har mye å si for omfordeling. Den har ikke regjeringen rørt siden sist, framholder Fylkesnes.

FORHANDLER: SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

I tillegg har det, på grunn av de skyhøye prisene på strøm, vært etablert en ekstra strømstøtte til dem som mottar bostøtte. Denne kommer i tillegg til støtten alle husholdninger får.

Den ekstra støtten er satt til 0 kroner i september, 1000 kroner i oktober og 1500 kroner for hver av månedene november og desember. SV vil nå forsøke å få økt beløpet.

Fakta om bostøtte og ekstra strømstøtte Ekspandér faktaboks Bostøtte er en statlig støtteordning for folk med lave inntekter og høye boutgifter.

Det er kommunen som registrerer søknader og har all kontakt med søkere.

I hele 2022 har ordningen vært midlertidig styrket, gjennom høyere inntektsgrense og lavere egenandel. Det gjør at flere får bostøtte, og at mange får mer bostøtte.

I tillegg gis det ekstra støtte til strømutgifter for perioden oktober (1000 kroner), november (1500 kroner) og desember (1500 kroner). Støtten utbetales i november-januar.

Det gis i tillegg 150 kroner for hver ekstra person i husstanden. Beløpet er uavhengig av de faktiske utgiftene til strøm. (Kilde: Husbanken)

– Det er nok vanskelig for de som ikke er i disse situasjonene, å forstå hvordan det er, sier Elde.

– De aner ikke hvor ille det er

Elde har tidligere i år mottatt bostøtte og ekstra strømstøtte og vil søke om dette også i høst.

– Hva har du å si til politikerne?

– Prøv å leve en uke på så lite penger som så mange folk faktisk gjør. De må tenke seg litt om. De aner ikke hvor ille det er for veldig mange, sier hun.

– Mat, strøm, drivstoff – alt øker. Men det er ingen tilsvarende fornuftig økning på Nav-ytelser, som bostøtte, sier hun.

Strømprisen har riktignok vært langt lavere i nord enn i sør, men også i nord har prisen i perioder økt i høst. Og den generelle prisveksten rammer også de nordligste landsdelene.

– Må videreføres

Samme dag som SV og regjeringspartiene innleder den første av tre forhandlingsrunder med regjeringspartiene, sendte Norsk Studentorganisasjon tirsdag et brev til finanskomiteen på Stortinget.

I brevet ber studentorganisasjonen om at den særlige støtten på 3.000 til strøm videreføres i høst. Støtten ble gitt som stipend gjennom Lånekassen i vår.

– Studentene trenger disse pengene med en gang, allerede i høst. Dersom strømprisen fortsetter å være høy gjennom vinteren, må ordningen også videreføres neste år, krever Godal Dam.

Flere enn 120.000 studenter og elever over 18 år benyttet seg av støtteordningen i vår.

I brevet til Stortinget peker NSO på at studenter som leier bolig privat, ikke omfattes av den ordinære ordningen med strømstøtte til husholdningene. I mange tilfeller får studentene heller ikke redusert sine kostnader til strøm av huseier, ifølge organisasjonen.

For mange studenter blir det en hustrig høst, iallfall om det ikke blir gitt ny strømstøtte, frykter Godal Dam. Hun viser til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som blant annet Folkehelseinstituttet står bak. I årets utgave svarer 28 prosent at de ville ha hatt problemer med å klare en uforutsett utgift på 5.000 kroner.

BUDSJETT: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram et statsbudsjett uten ekstra strømstøtte til studentene. Foto: Hanna Johre / NTB

Tre løp

Høstens forhandlingsmaraton i Stortinget vil foregå langs tre hovedspor:

For det første starter denne uken forhandlinger i finanskomiteen om en samle-proposisjon regjeringen la fram 30. september. Den består av en større hjelpepakke til Ukraina, forslag til bevilgning til CO₂-kompensasjonsordningen for industrien og strømstøtte til bedrifter.

Forslaget fra regjeringen skal være ferdig behandlet i Stortingets finanskomité innen 20. oktober. Det betyr at forhandlingene mellom SV, Ap og Sp må være i mål før den tid.

For det andre setter energi- og miljøkomiteen seg sammen for å se på hvordan den strømstøtteordningen til norske husholdninger kan endres.

Ordningen kom på plass før jul i fjor.

SV ønsker at staten skal dekke 100 prosent av en strømpris på over 50 øre per kilowattime (kWh) for de første 1000 kWh du bruker i løpet av én måned. I tillegg vil partiet ha 80 prosent støtte for de neste 2000 kWh som brukes i måneden.

Ifølge en avtale mellom SV og regjeringspartiene skal disse forhandlingene være avsluttet innen utgangen av oktober.

Det tredje forhandlingsløpet dreier seg om neste års statsbudsjett:

Regjeringens forslag ble lagt fram før helgen, og SV har allerede vært ute med flere krav.

Bistand, økte klimakutt, oljeskatt og nettopp sosiale ytelser er bare noen av sakene SV har varslet at partiet vil ta opp. SV legger i slutten av oktober fram sitt alternative budsjett for 2023, før forhandlingene med Senterpartiet og Arbeiderpartiet starter.

Det er ventet at forhandlingene vil vare ut november og muligens også strekke seg inn i desember.