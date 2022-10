SV ut mot dagpengekutt: – Blåkopi!

– Dette er en blåkopi av forslaget som Solberg-regjeringen kom med i forslaget til statsbudsjett for 2018. Blåkopi i dobbel forstand. Det er samme ordlyd og samme begrunnelse, sa Bergstø i Stortingets spørretime onsdag.

Henvendt til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varslet hun kamp mot et forslag som hun beskrev som så upopulært og usosialt at det ikke engang fikk støtte av forrige flertall.

– Et sånt kutt vil ikke gjøre det lettere for folk å få jobb, men bare gjøre livet vanskeligere for arbeidsløse. Med regjeringens forslag vil mange få mindre dagpenger. Og mange vil ikke kunne få det i det hele tatt, sa Bergstø.

Fakta om kuttforslagene Ekspandér faktaboks * I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslår Støre-regjeringen følgende: Avvikle lang opptjeningsperiode for minsteinntekt og beregningsgrunnlag for dagpenger For å få rett til dagpenger stilles det i dag krav om arbeidsinntekt på minst 1,5 G de 12 sist avsluttede kalendermånedene før søknad, eller minst 3 G de 36 sist avsluttede kalendermånedene. Perioden som legges til grunn for dagpengegrunnlaget er lik for opptjening av minsteinntekt og beregningsgrunnlag. Regjeringen foreslår å i større grad målrette dagpengeordningen mot personer som har en aktuell tilknytning til arbeidslivet. Regjeringen foreslår derfor å avvikle alternativet med lang opptjeningsperiode, slik at bare inntekt de 12 sist avsluttede kalendermånedene kan legges til grunn. Minsteinntektskravet vil fortsatt være 1,5 G. For å hindre at personer som ikke har vært eller har pleiet syke de siste 12 månedene før de søker om dagpenger, faller ut av dagpengeordningen, foreslås syke-, pleie-, opplærings-, og omsorgspenger inkludert i arbeidsinntekten som vurderes i forbindelse med minsteinntektskravet. Forslaget innebærer også at muligheten til å legge til grunn gjennomsnittsinntekt de siste 36 kalendermånedene ved vurderingen av dagpengeperioden (104 eller 52 uker) avvikles, slik at bare inntekt på minst 2 G de siste 12 månedene før søknad gir lang dagpengeperiode (104 uker). Forslaget anslås å gi en innsparing på om lag 190 mill. kroner i 2023 under kap. 2541, post 70 * I forslaget til statsbudsjett for 2018 foreslo Solberg-regjeringen følgende: For å få rett til dagpenger stilles det i dag krav om arbeidsinntekt på minst 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden sist avsluttede kalenderår, eller minst tre ganger grunnbeløpet i folketrygden de tre sist avsluttede kalenderårene. Ved å målrette dagpengeordningen mot de som har nærmere tilknytning til arbeidslivet, vil den enkelte få sterkere insentiver til kontinuerlig arbeidsdeltakelse. Gjennom dette styrkes arbeidslinja. Fra 1. januar 2018 foreslås adgangen til å legge arbeidsinntekt for de siste tre avsluttede kalenderårene til grunn avviklet. Regjeringen foreslår at bare arbeidsinntekt det sist avsluttede kalenderåret før søknadstidspunktet skal kunne legges til grunn for å få rett til dagpenger. For å skjerme personer som har hatt lengre fravær fra arbeidslivet som følge av sykdom, foreslås det at arbeidsinntekten som vurderes i forbindelse med minsteinntektskravet utvides til også å omfatte sykepenger, pleiepenger samt opplærings- og omsorgspenger mv. Opptjeningsperioden for inntekten som dagpengene beregnes på grunnlag av bør være lik opptjeningsperioden for minsteinntektskravet, og foreslås også endret slik at bare inntekt fra sist avsluttede kalenderår regnes med. Dette målretter dagpengeordningen mot personer som har en nær tilknytning til arbeidslivet, og som nylig har opplevd et inntektsbortfall.

– Dypt usosialt

Dagpenger utbetales til arbeidsledige. Utbetalingene beregnes i dag enten på grunnlag av inntekten de siste tolv månedene – eller på gjennomsnittet av de siste 36 månedene, hvis det gir bedre uttelling.

I regjeringens forslag til statsbudsjett går Ap og Sp inn for å redusere opptjeningstiden for dagpenger fra tre til ett år. Forslaget innebærer en innsparing på like under 200 millioner kroner.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) må tåle kritikk fra budsjettpartner SV for "usosiale kutt" til dagpengemottakere. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Ifølge regjeringens egne anslag vil grepet føre til at rundt 2.000 nye, registrerte arbeidsløse ikke vil få dagpenger. I tillegg vil i underkant av 13.000 personer få mindre i dagpenger.

Da regjeringen Solberg og da daværende arbeidsminister Anniken Hauglie (H) i 2017 la fram sitt forslag om dagpengekutt, var Arbeiderpartiets Hadia Tajik skarp i kritikken:

– Dette er et veldig alvorlig kutt. Dette betyr at de som har en svak tilknytning til arbeidslivet får en enda svakere tilknytning, som for eksempel kvinner som jobber deltid og unge menn på midlertidige kontrakter, sa Tajik den gang.

Også fra LO var tonen skarp i 2017:

– Dette er et veldig usosialt kutt som rammer de svakeste, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Flere i jobb

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) svarte på kritikken fra SV med å vise til hovedprioriteringene i statsbudsjettet, som ifølge regjeringen er å dempe prisveksten og unngå at arbeidsledigheten øker.

– Vi har troen på arbeidslinja. Vi har troen på folk og på at de kommer seg i arbeid. Med det arbeidsmarkedet som er nå, så er det muligheter for mange, sa Vedum.

Når det gjelder dagpenger, så ligger det i vårt forslag at det skal være de siste tolv månedene som skal danne grunnlaget for opptjeningen, framholdt han.

Vedum mener budsjettforslaget vil bidra til å få folk ut av arbeidsledighetskøen og over i jobb. Han viste til at regjeringen har prioritert midler til en egen «jobbpakke.»

Kirsti Bergstø i SV varsler kamp mot dagpengekuttet i budsjettforhandlingene med regjeringen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Bergstø var ikke imponert over svaret til finansministeren. Hun sa det er noe annet å kutte i samlede overføringer til dagpenger fordi det er færre ledige og det å kutte i selve ytelsene.

– Vi kutter jo ikke i barnetrygden om det skulle fødes færre barn, sa SV-nestlederen.

– Hårreisende

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen er enig med SV i at regjeringens forslag er det samme som Arbeiderpartiet og LO kritiserte så heftig i 2017.

– Det er hårreisende at en Arbeiderparti-regjering vil kutte i dagpengene for arbeidsløse. Regjeringen begrunner faktisk kuttet med at de vil innrette dagpengene mot dem som har en «aktuell tilknytning» til arbeidslivet, sier hun og fortsetter:

– De vil altså frata løsarbeidere dagpenger før de har satt i gang storrengjøringa i arbeidslivet. Det er hjerterått, sier hun til NRK.

-Hjerterått, sier Rødts Marie Sneve Martinussen om dagpengeforslaget til regjeringen. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Arbeiderpartiets arbeids- og sosialpolitiske talsperson Tuva Moflag sa tirsdag til nettstedet Frifagbevegelse at statsbudsjettet inneholder tøffe prioriteringer.

– Det er viktig å få fram at ordningen utvides til å omfatte sykepenger, pleiepenger, omsorgspenger og opplæringspenger for de som får vurdert inntekten sin. På den måten blir det lettere å nå minsteinntektskravet for å få dagpenger, sa hun.

Arbeiderpartiets Tuva Moflag sier regjeringen har vært nødt til å prioritere hardt i statsbudsjettet. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Overfor Frifagbevelse beskriver Moflag forslaget som en «utvidelse for en sosial styrking av ordningen».

– De som har vært ute av arbeidslivet av ulike omstendigheter, vil få et løft, sier Moflag og legger til at regjeringen har prioritert tiltak for å hjelpe unge inn i arbeid eller utdanning samt styrket tilbudet for psykisk helse.

– Vi har måttet foreta en omprioritering for å få til dette, påpeker hun.