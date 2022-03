– Den ordningen vi fikk gjennom før jul var viktig for veldig mange. Men når strømprisene fortsetter å være så høye som de er, må vi forbedre støtteordningen kraftig, sier SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken til NRK.

Regjeringen forlenget i går ordningen med strømstøtte i ett år. I ordningen dekker staten 80 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime.

Men regjeringen må ha flertall for forslaget når det om kort tid kommer til Stortinget. Og Ap/Sp-regjeringens budsjettpartier SV kommer nå med en aldri så liten brannfakkel: Partiet vil legge om hele ordningen:

– Helt konkret vil SV dekke 100 prosent av en strømpris på over 50 øre per kilowattime (kWh) for de første 1000 kWh du bruker i løpet av én måned, sier Haltbrekken.

– Så vil vi ha 80 prosent støtte for de neste 2000 kwh som brukes i måneden, legger han til.

OMLEGGING: SVs Lars Haltbrekken foreslår å endre ordningen med strømstøtte. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Milliardbeløp

Haltbrekken forklarer hvorfor han mener det er nødvendig å legge om ordningen:

– Dette gjør at de som har dårligst råd, og lavt forbruk, får en solid støtte til strømregningen sin, forklarer han.

– Hva kommer dette til å koste?

– Noe helt klar sum for det er det vanskelig å ha, for vi vet ikke helt hvor høy strømprisen kommer til å bli fremover. Men kostnaden kan bli 1–2 milliarder kroner per måned, forklarer SV-politikeren.

Han er også klar på at andre tiltak, som ekstra bostøtte og strømstøtte til studenter, må forlenges.

– De tiltakene tenker vi skal fortsette i tillegg til den ordningen vi nå foreslår.

– Men øker det ikke faren for sløsing når dere vil kompensere 100 prosent av en strømpris på 50 øre per kWh?

– Nei, for man setter en grense for 1000 kwh for den fulle kompensasjonen. Dessuten er en strømpris på 50 øre ganske høyt til å være i Norge, både vår, sommer og høst. Jeg tror fortsatt folk kommer til å gjøre det de kan for å spare på strømmen.

Forlenget ordning

Dagens modell for strømstøtte til privatpersoner ble innført rett før jul. Bare noen uker senere ble den styrket kraftig, slik at staten nå dekker 80 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime.

Det er denne ordningen og dette nivået som nå blir videreført.

– Det er for å gi folk en langsiktig trygghet og forutsigbarhet i en usikker situasjon, sa olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) til NRK da ordningen ble presentert.

Han sier regjeringen jobber med å finne en ordning som vil vare enda lenger.

– Vi jobber med å finne varlige løsninger som kan redusere kostnadene i framtida, men det må vi komme tilbake til.

FORLENGER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) sier regjeringens strømstøtte skal vare til mars 2023. Foto: Lise Åserud / NTB

Det er uklart hvor mye regjeringens forslag vil koste staten.

– Dette er en sikringsordning. Premisset for støtten er ikke at det kommer til å være høye strømpriser et helt år. Hvis strømprisene er lave, vil det heller ikke gi strømstøtte, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Regjeringen kan heller ikke garantere at øvrige strømstøttetiltak, som økt bostøtte og en egen ordning for studenter, blir videreført.

Regjeringen ser på «hele bredden» av tiltak, varsler Vedum.

– Nå sender vi denne sikringsordningen på høring, så får vi komme tilbake til bostøtte og andre typer sosiale tiltak som er rettet mot folk for å skape trygghet.