Meteorologer: Urd anses som over

Tidlig i morges tydet ting på at Sør-Norge har sluppet relativt billig unna ekstremværets herjinger.

På Vestlandet sør for Stad minker vinden og bølgene minker, mens det Østafjells fortsatt kan komme kraftige vindkast i morgentimene.

– Det er nå nordvest liten til full storm utsatte steder, som i løpet av natten minker til liten kuling, opplyste instituttet ved 1.40-tiden natt til tirsdag.

Stormsenteret ligger nå over sørøstlige deler av Sverige. Der fortsetter det videre sørøstover og svekkes gradvis.

Bedre enn fryktet

Politiet i Hordaland melder på Twitter at de har loggført 110 hendelser i løpet av natten. Det har for det meste handlet om trær som har blåst over veier og strømlinjer. Det er ikke registrert personskader i fylket.

BLÅSTE NED: Et stort trafikkskilt sperrer E18 ved Vinterbro i Akershus. Foto: Politiet

Også i Rogaland og Sogn og Fjordane har det gått bedre enn fryktet.

I Rogaland ferger og tog vært innstilt på grunn av den kraftige vinden. Brannvesenet har måttet rykke ut til flere meldinger om løse gjenstander som er tatt av vinden, men etter midnatt har ikke politiet registrert noen hendelser knyttet til Urd.

Også i Møre og Romsdal ble en rekke fergesamband innstilt i påvente av at vinden skulle løye.

I Akershus må bilistene belage seg på omkjøring nå i morgentimene. Et stort veiskilt er revet ned over E18 nordover ved Vinterbrosletta. Ifølge politiet vil det ta tid å få fjernet skiltet, og omkjøring går via fylkesvei 156 eller E6 gjennom Nøstvedttunnelen.

I flere fylker melder politiet om flere trafikale problemer som følge av trær som har blåst over veiene.

I Froland i Aust-Agder blåste et tre over et bolighus ved 02-tiden i natt, men ingen ble skadet og det ble heller ikke hull i taket.

Det er ikke meldt om alvorlige personskader som følge av uværet.

Én person fikk et kutt i hodet etter at en personbil med tre personer kjørte inn i et tre i veibanen ved Rutledal i Gulen i Sogn og Fjordane. Veien ble stengt etter ulykken.

Stengte fjelloverganger

Flere fjelloverganger er fortsatt stengt eller har kolonnekjøring.

E6 over Dovrefjell, RV7, RV9 over Haukeli, FV50 Hol-Aurland, FV53 Tyin-Årdal er alle stengt inntil videre på grunn av uværet.

På E16 over Filefjell og RV52 over Hemsedalsfjellet er det kolonnekjøring.

Statens Vegvesen melder at en rekke fergesamband også er innstilt på grunn av ekstremværet.

Enkelte flyavganger er også innstilt nå i morgentimene.