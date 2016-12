«Urd» har herjet langs vestkysten i flere timer, og vil fortsette utover natten.

– Vi har nok passert toppen, men det er i Rogaland det vil ta lengst tid før stormen minker. Så vi må holde ut noen timer til før vi merker en skikkelig nedgang, sier statsmeteorolog Frode Hassel til NRK.

Ifølge statsmeteorolog Frode Hassel vil en fortsatt få mye vind og kraftige bølger en stund fremover. Foto: Marit Hommedal

Nedgangen kommer først nord i fylket og etter hvert lenger sør i fylket.

– Har stormen truffet like hardt som en forventet?

– Det vil jeg påstå. Vi har hatt observasjoner som har vært i orkan-styrke både i Hordaland og Rogaland.

Mange var tidlig ute for å se på naturkreftene som slo inn mot kysten, og flere barnefamilier måtte jages bort fra moloen på Ferkingstad på Karmøy.

Store trafikale problemer

Tidligere kom vinden fra sørvest og traff lenger inn i landet, mens i de senere timer har vinden dreid og kommer nå fra nordvest og det er særlig kyststrøkene som har får merke det, ifølge Hassel.

Stormen har ført til store trafikale problemer med innstillinger av flere ferjer og stenging av flyplasser og veier.

Ferjene mellom Mortavika og Arsvågen er ventet åpnes i morgen tidlig, men vil gå fra Mekjarvik.

Jærbanen og Sørlandsbanen er også stengt til i morgen etter at den sterke vindene blåste salt som la seg på toglinjene. I tillegg falt et tre over sporet ved Paradis i Stavanger.

– Gjenstår å se om det verste er over

På Vestlandet har flere tusen personer vært uten strøm som følge av stormen, og det er meldt om at flere tre har blåst over ende rundt om i fylket. Men de verste skadene kan det se ut til at en har unngått.

– Nå gjelder det å se om det verste er over. Vi er på vakt utover natten, sier Svein Nesse, vaktleder i Rogaland brann og redning.

Mange nedblåste tre

Vind har veltet flere tre og løse gjenstander i fylket. Her er et skilt veltet ved Ølberg. Foto: Pål Mortensen

Ved 22-tiden måtte de rykke ut til Vågen i Stavanger hvor den høye vannstanden og store bølger førte til at vann steg opp mot restaurantene i området. Der ble det plassert ut sandsekker for å stoppe vannet.

Ved midnatt opplyser Nesse at vannet har trukket seg tilbake.

Brannvesenet har hatt flere oppdrag knyttet til løse gjenstander som tas av vinden i løpet av kvelden.

– Vi har oppfordret folk til å sikre løse gjenstander i forkant av stormen, men som alltid er det noen som glemmer det.

– Men alt i alt har ting gått ganske bra ut fra det vi har fått meldinger om. Det kan virke som om folk har tatt til seg det som har blitt sagt i forkant, sier han.

Store bølger og høy vannstand i Vågen førte til at brannvesenet måtte legge ut sandsekker for å unngå at vannet steg inn til byggene i området. Foto: Johan Mihle Laugaland

Ingen personskader

Også for politiet har kvelden vært uten de store hendelsene.

– Det har gått veldig bra og vi har ikke fått meldinger om personskader. Vi hadde en seilbåt som var i ferd med å synke ved kaien på Engøy, men den fikk vi berget, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Kommunikasjonssjef i Lyse, Ingvild Ween sier at montører jobber for å få strømmen tilbake til de siste husstandene, men at et er usikkert om dette lar seg gjøre før i morgen tidlig.

– Det er vanskelige forhold, og sikkerheten til montørene er viktigst, sier hun.