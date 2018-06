Fortsatt mulig å skaffe seg sommerjobb i år

Statistikk fra SSB viser at stadig færre unge har deltidsjobb eller sommerjobb.

I går fortalte NRK om en jordbærbonde i Sogn og Fjordane som har gitt opp å ansette norske ungdommer, fordi de gir opp etter kort tid og reiser på ferie.

Tar ferie

FORTSATT JOBB: Bjørn Wiik i Adecco sier det fortsatt er mulig å finne sommerjobber i år. Foto: Adecco

Kommersiell direktør i bemanningsbyrået Adecco, Bjørn Wiik, sier til NRK at det fortsatt er stor pågang av unge som ønsker seg jobb, men at det nå har blitt vanlig å legge inn ferie i sommerjobben.

– Før ville man jobbe hele sommeren, men det er for så vidt sunt å også ta litt fri dersom man skal ta fatt på studier etter sommeren, sier Wiik.

Men ikke alle arbeidsgivere er like begeistret for at sommervikarene ønsker å avvikle ferie midt i perioden.

– Det kan være en hemsko i yrker hvor man trenger mye opplæring og hvor arbeidsgiver ikke ønsker å hente inn flere vikarer. Men i en servitørjobb, for eksempel, går det an å kombinere med ferie siden det trengs mindre opplæring, sier Wiik.

Mange vil jobbe i butikk

Wiik sier at trenden nå er at norske ungdommer har mest lyst på butikkjobber og at det til disse stillingene er mange om beinet.

– Der merker vi en veldig stor etterspørsel. Butikkjobber har tydeligvis en høy stjerne hos ungdom.

Bransjene hvor det er vanskeligst å skaffe nok vikarer sommerstid er innen transport, logistikk, lager- og produksjonsbedrifter.

– Disse yrkene var mer populære for noen år tilbake. Her er det fortsatt mulig å få sommerjobb og også lengre oppdrag og bra lønninger, sier Wiik.

Dersom sommervarmen fortsetter vil det også føre til økt etterspørsel av vikarer til uteserveringer og restauranter.

– Nå er det også langt færre svenske gjestearbeidere her i landet, så det er gode muligheter for å få seg jobb, sier Wiik.

– Vær ærlig om erfaring

Wiik råder unge som ønsker seg sommerjobb om å ikke la seg avskrekke av kravene som oppgis i stillingsannonsene når de søker sin første jobb.

– Noen stillinger krever for eksempel truckførerbevis eller tidligere relevant erfaring. Men mitt råd er å ha et åpent sinn. Ta gjerne personlig kontakt og selg deg inn som en god kandidat. Vær ærlig på at du ikke har erfaring, sier Wiik.

Mange går også utenom stillingsannonsene og får jobb gjennom venner og kjente.

– Det er viktig å bruke nettverket sitt. Vær aktiv og følg med på hva som legges ut på sosiale medier. Bruk alle muligheter du har. Kanskje en venn av mor eller en bekjent av far kan hjelpe, sier Wiik.

Ungt reiseliv

Også i reiselivsbransjen kommer det til å bli stort behov for vikarer i sommer, forteller næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv Ole Michael Bjørndal til NRK,

– En fersk undersøkelse vi har gjort blant våre medlemsbedrifter viser at nærmere 70 prosent har planer om å ansette sommervikarer i år, sier Bjørndal.

Det er 160.000 årsverk i det norske reiselivet og næringen er opptatt av å knytte til seg unge arbeidstakere, sier Bjørndal.

– Trenden over flere år har vært at en tredel av de ansatte er under 24 år. Det viser at vi har en veldig viktig funksjon når vi kan være med på å gi ungdom den første erfaringen i arbeidslivet.