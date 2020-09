Mener tusj funnet i Wara-boligen ble brukt til hærverket

Knut Endre Sjåstad fra Kripos forklarte i retten tirsdag at de undersøkte 31 tusjer som ble funnet i saken.

Ifølge Sjåstad var det én tusj som er beslaglagt i huset som ga de samme analytiske svarene som fargene i to av beslagene. Den aktuelle tusjen ble funnet gjemt bak en bokhylle i Wara og Bertheussens hjem under ransakelsen i mars i fjor.

– Med utgangspunkt i de observasjonene sier vi at den tusjen etter all sannsynlighet har det samme fargestoffet som i det omstridte materialet. Det er den sterkeste konklusjonen vi bruker, Sjåstad.

Sannsynlig at det er samme tusj

Aktor Frederik Ranke ville ha klarhet i om det er sannsynlig at tusjen som ble funnet bak bokhylla er den samme som ble benyttet under hærverket ved boligen på Røa natt til 6. desember 2018.

Det kunne Kripos-vitnet bekrefte.

– Det er en viss sannsynlighetsovervekt for at det er den aktuelle tusjen som avsatte den streken. Grunnen til det er at det finnes utrolig mange andre tusjpenner som er forskjellige, sier Sjåstad.

– Altså sannsynlighetsovervekt for at den at tusjen som ble funnet bak bokhyllen ble benyttet? spurte Ranke.

– Ja, svarte Sjåstad.

Til NRK sier Ranke at Kripos-vitnemålet har bevisverdi mot Bertheussen, «sett i en større sammenheng».

Elden mener funnet har liten verdi

Forsvarer John Christian Elden mente imidlertid Sjåstad gikk for langt i hvor sikre politiet var på at de hadde funnet riktig tusj.

Han sier de ikke kan knytte tusjen til hærverket med konklusjonen fra Kripos.

– De har klassifisert det med den laveste graden av sannsynlighet. Det er ikke sannsynlighetsovervekt, men det kan ha en sammenheng. Betegnelsen de bruker er «en viss grad av sannsynlighet», påpekte Elden.

Forsvareren mener dette har liten verdi i straffesaker, og sier til NRK at dagen i dag var «en bra dag for Bertheussen».

– Den (tusjen) ble åpenbart klart avdramatisert i retten i dag, når de sier at det er» en viss grad av sannsynlighet» for at den kan være brukt i saken. Vi er ganske beroliget rundt den også, selv om den ikke er knyttet til henne.

Tiltalte Laila Bertheussen nekter straffskyld på alle punkter.

Hun forklarte seg i retten tirsdag om hva hun gjorde da hærverket skjedde. Aktor mente hun hadde endret forklaring om hvorvidt hun ble vekket av hærverket, noe forsvarer Elden er uenig i.

– Aktor hadde ikke funnet igjen en passasje i et politiavhør, der hun sa det samme som i retten, nemlig at mannen våknet opp i tre-firetiden på natten. Derfor ble det litt misforståelser. Selv har hun sagt at hun sov, og det har mannen bekreftet, sier Elden.

Wara skal etter planen vitne torsdag.

Tidslinje for Bertheussen-saken 14. mars 2019 ble justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, pågrepet og siktet for å selv ha tent på parets bil, og for å ha fått det til å virke som andre står bak. Senere ble hun siktet for til flere hendelser ved boligen der hun bodde med Wara, og for å ha sendt trusselbrev til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Hun er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Rettsaken startet i Oslo tingrett 8. september 2020. Premiere på Ways of Seeing Teaterstykket Ways of Seeing har premiere på Black Box teater i Oslo. Teateret skriver om stykket at skaperne har «kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn». I stykket vises fasaden til huset til daværende justisminister Tor Mikkel Wara og samboeren Laila Bertheussen. Det vises også video av det som hevdes å være huset til Frp-ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde (daværende samfunssikkerhetsminister) og Christian Tybring-Gjedde. Sistnevnte skriver på Facebook dagen etter at teateret «legitimerer sitt hat mot nordmenn» gjennom forestillingen. Foto: Privat

Bertheussen filmer stykket Laila Bertheussen og en bekjent ser Ways of Seeing på Black Box. Berheussen blir filmet mens hun selv står og filmer stykket. Noen dager etter stykket er regissør Pia Maria Roll Jessen på Dagsnytt 18. Hun sier Bertheussen filmet aggressivt, på en måte som gjorde det vanskelig å gjennomføre oppsetningen. Bertheussen har benektet dette i retten. Hun sier hun stod under forestillingen, fordi helseplager gjør det ubehagelig å sitte.

Bertheussen raser i kronikk Bertheussen skriver kronikk i VG med tittelen «De kaller det kunst, jeg kaller det en grov invasjon av mitt privatliv». I kronikken skriver Bertheussen at hun etter Dagsnytt 18-seansen ikke lenger har noe annet valg enn å gå ut i offentligheten med sin fortelling.

Tagging og forsøk på bilbrann Justisministerens hus og bil ble tagget ned med hakekors og beskyldninger om rasisme. Bilen ble også forsøkt tent på. Dette ble oppdaget av Wara på morgenen. Påtalemyndigheten mener Bertheussen skrev «rasisit» med rød tusj og spraymaling på huset, tegnet hakekors og skrev rasist på familiens bil, brøt opp bensinlokket, la inn hyssing og tente på. Foto: Jørn Tveter / NRK

Trusselbrev Påtalemyndigheten mener Bertheussen i forkant av 17. januar skrev et trusselbrev og sendte det i posten til seg selv om justisministeren. «Trekk ANMELDELSE neste gang får VI det til», skrev hun i brevet ifølge tiltalen. Brevet settes i sammenheng med at Bertheussen 19. desember 2018 politianmeldte flere personer i teaterstykket «Ways of Seeing» for blant annet hensynsløs atferd. Anmeldelsen blir senere henlagt, en avgjørelse som opprinnelig endres av statsadvokaten. Senere henlegges saken på nytt. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Brann i søppelspann Politi og brannvesenet rykket ut til justisministerens bolig etter brann i et søppelspann. Påtalemyndigheten mener Bertheussen startet brannen i søppeldunken med papiravfall med rødsprit og åpen ild. Wara ble varslet på Gardermoen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nye trusselbrev Den 29. januar skal Bertheussen ha sendt et nytt trusselbrev til seg selv og samboeren, ifølge tiltalen. Teksten i brevet, som delvis bestod av utklipp av et Morgenbladet-intervju med Ways of Seeing-skuespiller Hannam Bennammar, var: «Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier de er redde, må jeg bare le. Vi ses 26.02 kl. 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn? HA HA HA». Datoen viser ifølge tiltalen til at Ways of Seeing skulle nyoppsettes 26. februar. I ettertid har det vist seg at brevet var påført urin. Foto: POLITIET / Scanpix

Trusselbrev til Tybring-Gjedde Et brev som er nesten identisk med det som ble sendt til Wara/Bertheussen 29. januar, mottas av stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Brennbar væske under parets bil 11. februar mener påtalemyndigheten at hun festet lange remser med tøy til flere plastflasker inneholdende bensin bak på samboerparets bil. det ble oppdaget av politiet som holdt vakt ved boligen da hun kom hjem. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Trusselbrev Politiets bombegruppe rykket ut til justisministerens hus, etter at et brev som ble oppfattet som truende ble funnet i postkassen. «JÆVELA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKKE KOMME. VI VENTER PÅ DERE», sto det i brevet ifølge tiltalen. Det skal ha vært Tor Mikkel Wara som fant brevet i postkassen. I bunn av postkassen ble det også funnet hvitt pulver. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Bilbrann 10. mars klokken 01.30-tiden på natta mener påtalemyndigheten at Bertheussen startet en brann i bagasjerommet på familiens bil. Det ble brukt rødsprit, opptenningsposer og åpen ild. det ble ripet inn «RASIST» på bakskjermen. Brannen ble oppdaget og slukket av forbipasserende. Wara ble varslet i utlandet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Samboer siktet PST sikter og pågriper samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara for å ha tent på bilen. Hun er foreløpig ikke siktet for de andre hendelsene, og blir ikke varetektsfengslet. Tor Mikkel Wara tar permisjon fra stillingen som justisminister.

Mistenkes for alle trusselhendelsene PST mistenker Laila Anita Bertheussen, Waras samboer, for å stå bak samtlige trusselhendelser mot justisministeren. Hun har tidligere kun vært siktet for en hendelse. Tor Mikkel Wara går av som Justisminister, og sier at familien trenger ham mer enn regjeringen gjør. Bertheussen nekter straffskyld.

Elden mottar første konvolutt To måneder etter pågripelsen mottar Elden en boblekonvolutt med tekst og en nødhammer i en brødpose med hyssing rundt. Elden varsler PST. Kripos slår fast at pakken sannsynligvis ble postet 30. april, i en periode Wara og Bertheussen var på ferie. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

E-poster til journalister Journalister i Dagbladet og NRK mottar e-poster fra påståtte gjerningspersoner. I e-postene skriver avsenderne at de har avlyttet huset til Wara og Bertheussen siden januar samme år. I kontakt med Dagbladet ga avsenderen informasjon om brevet Elden mottok noen uker tidligere, ifølge påtalemyndigheten.

Avviser klage Riksadvokaten avviser Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises teatrets klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken.

Ny forsendelse til Elden Elden varsler PST om en ny forsendelse. En boblekonvolutt inneholder plastremser med tekst, samt bilnøkkelen til en Ford S-Max. Dette er bilen som ble satt i brann i mars samme år. Avsenderne hevder at de har oppholdt seg i huset til Wara, ifølge aktor Marit Formo. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Ny forsendelse til Elden Påskrift «Fun burn fra Mars 8». I pakken lå det tre glassbiter. Trolig poststemplet 10. september, ifølge Kripos. Avsenderen gjentar at Bertheussen ikke står bak trusselhendelsene. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Bertheussen tiltalt for åtte tilfeller Laila Anita Bertheussen tiltales for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Hun er også tiltalt for trusler, falsk anklage og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven. Bakgrunnen er hendelsen ved egen bolig, samt brevene til samboeren Tor Mikkel Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld i saken, og mener at det noen andre som står bak truslene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nytt brev til Elden Elden varsler PST om et nytt brev, elleve måneder etter det forrige. Det maskinskrevne brevet er poststemplet i Sverige 3. august. I brevet står at Bertheussen ikke står bak truslene. Avsender hevder å ha vært i huset flere ganger, og kan koden på ytterdøren.

Siste brev til Elden Politiets bombegruppe rykker ut til Advokatfirmaet Eldens kontorer i Oslo etter varsel om et brev med pulver adressert til advokat John Christian Elden. Brevet førte til full utrykning og evakuering av Eldens kontorer. Pulveret viser seg å være av samme type som i en tidligere forsendelse, fra legemiddelet Nozinan. Brevet ble poststemplet i Sverige 10. august. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Rettssaken starter Rettssaken mot Laila Bertheussen starter i Oslo tingrett. Bertheussen nekter straffskyld på alle punkter. Samboer Tor Mikkel Wara er i retten for å støtte samboeren. Wara skal også vitne i saken. Bertheussen har med seg en veske i retten, med et sitat hennes forsvarer har fått fra PSTs politiadvokat Thomas Blom. Sitatet går ut på at det er påtalemyndighetens oppgave å bevise skyld i saken. Foto: Tegning: Esther Maria Bjørneboe Vis mer

«Hypotetisk tvil»

Kripos-etterforsker Sjåstad forklarte også den aktuelle tusjen, Penol 1000, hadde noe forskjellig sammensetning fra tusj til tusj. Da de fikk en ny tusj fra leverandøren av samme type og merke til testing, var kjemien litt forskjellig.

Sjåstad sier alderen på den beslaglagte tusjen kan være årsaken. En annen årsak kan være at leverandøren kan ha endret oppskriften på tusjen. Ranke spør hvordan man kan si at det etter all sannsynlighet er samme type.

– Det er at kjemien i lakken i beslagene ikke kunne skilles fra den som ble brukt på veggen, sa Sjåstad.

Han sa de har vært konservative, men at beslagene i to av merkene på åstedet etter all sannsynlighet er av samme type som i den beslaglagte tusjen.

– Den aller sikreste konklusjonsgraden tar ikke hensyn til usikkerhet ved måleutstyr og så videre. Det må vi gjøre. I denne saken er det kun en hypotetisk tvil, sa han i retten.

Helseapp registrerte skritt på natta

Tiltalte Laila Bertheussen nekter straffskyld på alle punkter.

Hun forklarte seg i retten tirsdag om hva hun gjorde da hærverket skjedde. Aktor mente hun hadde endret forklaring. Etter vitnemålet har Bertheussen fulgt saken på et annet rom i tinghuset.

På slutten av tirsdagen vitnet politioverbetjent Martin Bøyum fra PST om data fra Facebook, internett og helseappen på Bertheussens iPhone X.

Bertheussen hadde søkt en del på internett denne natten. I tillegg var det registrert en del bevegelser i helseappen som var automatisk installert på telefonen.

NRK har tidligere omtalt at aktoratet mener helseappen har betydning ved et par av hendelsene.

Bøyum forklarte at det fra klokken 02.02 var registrert 221 skritt på cirka 10 minutter, med to høydeforflytninger klokken 02.04 og 02.11. Så var det registrert en ny periode med bevegelser klokken 02.12 til 02.17. Her var det registrert 123 skritt.

Påtalemyndigheten mener hærverket på boligen er begått mellom 02.00 og 02.30 natt til 6. desember.

– Det viser at hun er i bevegelse. Det er forenlig med at hun kan ha gjort det. Det er et indisium, sier Ranke til NRK om betydningen av opplysningene fra helseappen.

Ranke mener for øvrig det er verdt å merke seg at bensinlokket på parets bil, kan ha blitt åpnet av noen som hadde nøkler til bilen. Dette fordi det ikke var noen tegn til skrapemerker på lokket, ifølge politioverbetjent Marit Sahr Bergheim, som vitnet om de krimtekniske undersøkelsene før lunsj.

Elden: – Tar dette med stoisk ro

Elden spurte om man kan si hvor i huset skrittene har funnet sted. Bøyum svarte at man bare kan slå fast at det har vært bevegelse i den aktuelle perioden, og at man ikke kan henge seg opp i antall skritt.

Elden sier til NRK at dagens bevisførsel viser at Bertheussen hadde en normal aktivitet den første natten det ble begått hærverk ved samboerparets bolig.

– Da gikk hun og la seg blant annet. Hun har gått opp trapper i huset, og hun har vært oppe i annen etasje. Hun har lagt seg til å sove, og noe annet er ikke hevdet fra påtalemyndigheten heller, så vi tar dette med stoisk ro, sier Elden.

Det er lagt opp til befaring i Wara og Bertheussens bolig fredag. Elden varslet i retten at han vil prøve på litt «skrittgåing» da.

