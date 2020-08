Rettssaken mot tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, starter tirsdag 8. september i rettssal 250 i Oslo tinghus.

Laila Anita Bertheussen er tiltalt for trusler mot medlemmer av regjeringen og Stortinget. Rettssaken starter i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Foto: PRIVAT

I den foreløpige fremdriftsplanen går det fram at en politioverbetjent fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) to ganger skal vitne om helsedata og nettbruk.

Tiltalt for sju trusselhendelser

Etter det NRK forstår hadde tiltalte Bertheussen den såkalte Helseappen installert på sin iPhone.

– Helsedata er en app på telefonen som blant annet viser skritt og bevegelser. Det vil bli bevisførsel rundt dem fordi vi mener det har betydning for et par av hendelsene, sier statsadvokat Frederik G. Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST).

– Hvilke hendelser da?

– Det må vi komme tilbake til i hovedforhandlingen, sier Ranke til NRK.

Laila Anita Bertheussen er blant annet tiltalt for å stå bak sju trusselhendelser mot huset der hun bodde med familien og sin samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Skal ha tegnet hakekors og tente på bil

En hyssing som var lagt ned i lokket til drivstofftanken på familiens bil var forsøkt påtent. Foto: Tipser

Fremdriftsplanen viser at aktoratet vil gå gjennom de sju hendelsene kronologisk. Bevis fra helseappen vil bli lagt fram ved gjennomgang av to av de sju hendelsene.

Den første hendelsen skjedde etter klokka to natt til 6. desember 2018 (se tidslinje nederst i artikkelen).

Da er Bertheussen tiltalt for å ha skrevet «rasisit» med rød tusj og sprayflaske på husveggen. Hun skal også ha tegnet et hakekors og skrevet «rasist» på familiens bil og tent på en hyssing i drivstofftanken.

Alle hendelsene førte til at politiet rykket ut til justisministerens bolig. Ved et tilfelle med støtte fra politihelikopteret og ved to med politiets bombegruppe. Brannvesenet ble også tilkalt ved to anledninger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Den andre hendelsen der helsedata skal være aktuelt er natt til 10. mars 2019 rundt klokka halv to. Da skal tiltalte ha startet en brann i familiens bil som sto parkert utenfor huset, ved bruk av rødsprit, opptenningsposer og åpen ild.

Hun er også tiltalt for å ha ripet inn «RASIST» på bilens høyre bakskjerm.

Tor Mikkel Wara (Frp) fortalte på en pressekonferanse i mars 2019 at han gikk av som justisminister. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Brannen ble oppdaget og slukket av tilfeldige forbipasserende. Tor Mikkel Wara befant seg i utlandet da dette skjedde.

NRK har lagt fram opplysningene om helseappen for Bertheussens forsvarere og bedt om svar.

– Vi har ingen kommentarer til NRKs spørsmål, og vil komme tilbake til PSTs ulike scenariohypoteser i retten, svarer forsvarer John Christian Elden i en e-post.

Legger fram forskningsartikkel i retten

I bevisoppgaven sendt til partene fredag kveld, fremgår det at Elden og medforsvarer Bernt Heiberg vil legge fram en vitenskapelig artikkel om iPhones helseapp i retten.

I en oppsummering av artikkelen heter det at digitale spor fra appen kan brukes som bevis, for eksempel for å sannsynliggjøre hvilken reiserute som har blitt brukt.

Samtidig påpekes det at påliteligheten er avhengig av flere faktorer, som på hvilken måte og hvor fort brukeren går. Artikkelforfatterne skriver også at målingene i appen kan ha et avvik fra de faktiske forhold på opptil 40 prosent.

Laila Anita Bertheussen nekter for at hun har gjort noe av det hun er tiltalt for.

Registrerer skritt og bevegelser

Dette er den såkalte Helseappen på iPhone.

Det å se på slike helseapper i etterforskningen av straffesaker er blitt beskrevet som nybrottsarbeid.

– En slik helseapp viser antall skritt og på hvilket tidspunkt man tar de skrittene. Den viser også om man beveger seg opp og ned i etasjene med ganske god nøyaktighet, sier Henrik Lied, journalist i NRK Beta.

VG har tidligere skrevet at en slik helseapp har også vært sentral i politiets arbeid med forsvinningssaken på Lørenskog.

– Det er mange sensorer inne i telefonen som viser bevegelser ganske nøyaktig, sier Lied.

Mange har appen uten å vite det

Han påpeker at appen kan være i bruk uten at folk er klar over det.

– Alt blir logget i helseappen, på iPhone er den preinstallert. Den har også et arkiv så langt tilbake man har hatt telefonen.

Hva gjør politiet for å få ut disse dataene?

– Det er faktisk veldig enkelt å eksportere data derfra. Men de må ha tilgang til telefonene, altså åpne den med pinkode.

– Politiet bruker en programvare som heter Cellebrite, som eksporterer data fra telefonen. Denne lagrer også en digital signatur, som viser at dataene er originale fra telefonen, altså at de ikke er tuklet med. Det er viktig når politiet legger det fram for retten, sier Lied.