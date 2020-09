Politioverbetjent Snorre Mortensen var den første på stedet da politiet gikk til pågripelse og ransakelse av boligen til justisminister Tor Mikkel Wara og samboer Laila Bertheussen 14. mars i fjor.

Ransakelsen ble utløst etter den siste av en rekke trusselhendelser. Natt til 10. mars hadde noen satt fyr på parets bil ved bruk av tennposer, rødsprit og åpen ild.

Bertheussen skal ha blitt overrasket fordi hun ikke hadde noen avtale med politiet den dagen. Så fikk hun lest opp siktelsen.

– Den eneste reaksjonen var egentlig at hun sa at «jeg kan ikke tro at dette virkelig skjer». Hun begynte å bli kortpustet og bøyde seg litt ned. Hun sa hun hadde en slags panikkangst, men så ble hun rolig og snakket med oss igjen, forklarte Mortensen.

Hun fikk ta med seg medisiner, og ble kjørt til Kripos. Han beskriver det som en «grei seanse».

– Hun var samarbeidsvillig og ga meg koden til døra for at vi praktisk kunne gå inn og ut av huset. Hun ga også fra seg mobilen, uten at det hadde blitt spurt etter, sa Mortensen.

VITNET ONSDAG: Laila Bertheussen forklarte seg for retten onsdag. Torsdag følger hun saken fra bakrommet. Tor Mikkel Wara er ikke til stede i retten i dag. Illustrasjon: Tegning: Esther Bjørneboe

Fant avis brukt i trusselbrev

Retten fikk i dag en grundig gjennomgang av huset og beslagene som ble gjort 14. mars i fjor.

I huset fant politiet blant annet en Morgenbladet-artikkel som er sitert i to av trusselbrevene i saken. Det ene ble sendt til boligen til Wara og Bertheussen, det andre ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde.

En utskrift av intervjuet med Ways of Seeing-skuespiller Hanan Benammar, med tittelen «Jeg må bare le av dem» ble funnet på et hobbyrom i andre etasje boligen på Røa.

Teksten var merket med rosa markeringstusj i teksten. Avisen Morgenbladet fra 30. november lå også oppslått på samme artikkel, med gul markering.

På kontoret ble det også beslaglagt ark, konvolutter og flere printere. Printerne var tilkoblet en PC Bertheussen disponerte.

Det ble også funnet en minnepinne og et frimerkehefte med 10 frimerker med fyrtårnmotiv. Det manglet fire frimerker, to med hvitt fyr og to med rødt fyr.

Frimerkene er av samme type som ble brukt i forsendelser til advokatkontoret Elden, etter at Bertheussen ble siktet i saken. I pakkene påtar noen andre enn Bertheussen seg ansvaret for trusselhendelsene.

Et av to brev med tekst som var klippet sammen av sitater fra Morgenbladet. Foto: POLITIET

Rødsprit, tennposer, hyssing og tusj

Mortensen viste også bilder av hylla i garasjen ved parets bolig. Der fant politiet blant annet en flaske rødsprit, der minst halve innholdet var borte. Flaska hadde et batchnummer og produksjonsdato. Mortensen sa han vil komme tilbake til hva tiltalte gjorde 9. mars.

– Da er det kjøp av rødsprit. Vi mener med stor sannsynlighet at flaska som stod her 14. mars er flaska som ble kjøpt dagen før brannen, sa han.

Mortensen fortalte videre at det ble beslaglagt tennposer med en hvit størknet masse som kan tennes på. De sto på peisen i første etasje.

Politiet mener at bilbrannen natt til søndag 10. mars ble startet ved hjelp av rødsprit, opptenningsposer og åpen ild.

BILBRANN: Bilde av Waras bil i brann fra Stanley-overvåkningskameraet natt til søndag 10. mars 2019. Foto: Politi/PST

Inne på kjøkkenet, i øverste hylle, helt ut mot døra, var det en blå glasskål. Der lå det en Ford-bilnøkkel.

– Jeg kikket på den, men jeg beslagla den ikke. Jeg antok at den tilhørte bilen som ble tauet inn 10. mars. Falck hadde også en nøkkel. Jeg mener det er samme bilnøkkel som senere ble sendt til Elden, sa Mortensen.

I nederste skuff på kjøkkenøya lå det to hyssingruller. I øverste hylle lå det sju ruller med plastposer og noen løse poser. I den første trusselhendelsen, natt til 6. desember, hadde noen tent på en hyssingbit som lå delvis inne i bensinlokket til Waras Ford S-Max.

Mortensen viste også hvor de fant en tykk, rød tusj av merket Penol 100, bak bøkene i bokhylla i kjelleren på huset.

Bilnøkkelen som ble sendt til Elden. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Mener sensorer er tuklet med i ettertid

Mortensen forklarte seg også om det politiet mener er manipulasjon av to magnetsensorer som registrerer bevegelser i en dør og et vindu.

Disse var ikke tuklet med da huset ble ransaket 14. mars i fjor, men sikkerhetsselskapet Stanley Security meldte fra om uregelmessigheten da de monterte ned utstyret i april i år.

– Den på kjellervinduet og døra hadde blitt skåret løs fra underlaget og limt sammen. Da ville de ikke gi noe utslag når døra eller vinduet ble åpnet. Under ransakelsen viser vi dørene som åpnes, og per 14. mars fulgte den ene magneten med døra. Da var den altså ikke tuklet med, sier Mortensen.

I anonyme pakker som har blitt sendt til advokatkontoret Elden etter at Bertheussen ble pågrepet, hevder ukjente personer at de står bak trusselhendelsene mot Wara. De ukjente personene hevdet også at de hadde avlyttet boligen, og at de hadde tilgang til boligen via kjelleretasjen.

Mortensen sa avlytting av bolig ikke var et tema under ransakelsen i mars i fjor. I retten torsdag forklarte politioverbetjenten at han har gått gjennom bildematerialet fra ransakelsen i ettertid.

Han hadde da ikke kunne finne spor etter avlyttingsutstyr ved et kjøkkenvindu, slik det ble hevdet i forsendelsene.

Fra fornærmet til siktet

Dette bildet viser en av alarmsensorene i kjelleren til boligen til Wara og Bertheussen. Bildet er tatt 14. mars 2019, da politiet ransaket boligen. Da var sensoren ikke tuklet med, ifølge PST. Foto: PST/Politiet

Da bilen på eiendommen til justisminister Tor Mikkel Wara og Laila Bertheussen ble satt i brann 10. mars 2019, mente politiet å vite hvem som sto bak.

Etterforskerne hadde sett mer og mer på eiendommen, og bedt om overvåkning fra flere vinkler.

Til slutt hadde Bertheussen sagt nei til flere kameraer, men etter brannen denne marsnatten var politiet så sikre at de gikk til pågripelse.

Politioverbetjent Snorre Mortensen var den som ringte på døra hos Bertheussen for å fortelle at hun var siktet og at de skulle ransake huset.

– Vi ringte på døra, den ble låst opp fra innsiden og åpnet kort tid etter av Bertheussen. Jeg kjente henne igjen fra bilder i media. Jeg forklarte hvorfor vi var der, og sa vi ville komme inn og snakke med dem, sa Mortensen i retten.