Clemet skriver tirsdag i Aftenposten at man bør gjøre det minst mulig vanskelig for Trond Giske, Ulf Leirstein og Kristian Tonning Riise å komme tilbake etter anklagene om seksuell trakassering og uakseptabel oppførsel.

Alle som har gjort noe galt bør få muligheten til å gjøre opp for seg, sa Clemet da hun gjestet Politisk kvarter tirsdag morgen.

– I tillegg er disse tre kjent for alle, de er stortingsrepresentanter og har vært gjenstand for massiv medieoppmerksomhet. Selv om de med rette har mistet posisjoner, makt og tillit er det ingen som kan frata dem vervet som stortingsrepresentanter. De kan heller ikke frasi seg vervet, sier Clemet.

– Skal ikke glemme

Riise, Leirstein og Giske har trukket seg fra sine verv, men må fullføre stortingsperioden som folkevalgte.

– Da mener jeg at vi har alle en interesse av at når de kommer tilbake til dette vervet, at de kan skjøtte det på en så normal måte som mulig i de tre årene som gjenstår.

– Vi skal absolutt ikke glemme det de har gjort, men jeg kan ikke helt se poenget med å gjøre det vanskeligst mulig for dem å skjøtte et verv de er nødt til å ha. De kan rett og slett ikke løpe fra det, sier Clemet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre understreker også at Trond Giske skal ønskes velkommen tilbake etter sykmeldingen.

– Tapt tillit kan vinnes tilbake. Vi er kamerater også etter nedtur, sa Støre på en pressekonferanse mandag.

Tirsdag morgen møtes partilederne og generalsekretærene fra alle partiene på Stortinget for å diskutere #MeToo.

– Jeg håper vi kan lære av hverandre og prosessene som har vært. Det er viktig å si at det er veldig gøy å jobbe i både ungdomspartier og politiske partier. Selv om vi har hatt disse fæle hendelsene, er det trygt for de aller fleste å være med. Jeg håper prosessene vi har vært gjennom nå vil gjøre det enda tryggere, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.