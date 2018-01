Flere nye varsler i Høyre

– Det er stor variasjon i varslene. Alle disse handler om seksuell trakassering. Vi går ikke nærmere inn på å beskrive varslene, skriver Aarset i en e-post til VG.

Aarset sier til Aftenposten at ett av de fire nye varslene er om tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise, mens de tre andre er om nye folk.

Det totale antallet er dermed oppe i 25 varsler, hvorav 12 gjelder Tonning Riise.

Vil konkludere

Høyre har fått kritikk for at den det varsles om ikke får innsyn i varselet. Nå sier Aarset at personene det varsles om får komme med tilsvar.

– Nå jobber vi med for å konkludere alle varslene i samråd med varslerne. Det betyr at vi med utgangspunkt i den informasjonen vi kan ta med oss fra hver enkelt varsler, vil utfordre den det er rettet varsel mot. Deretter får vedkommende komme med sitt svar og sin forståelse av situasjonen. Til slutt vil det komme en konklusjon og en reaksjon, skriver Aarset til VG.

– Blytungt

Kristian Tonning Riise trakk seg som leder 11. januar. Han er nå sykmeldt.

Unge Høyres nye leder Sandra Bruflot har tatt selvkritikk for måten partiet har håndtert varslene på.

Hun sa til NRK i helgen at den siste tiden har vært blytung, og at hun vurderer å trekke seg fra politikken.

Politiet undersøker

Politiet startet sist onsdag undersøkelser om et varsel om Tonning Riise.

Varselet mot den den tidligere Unge Høyre-lederen dreier seg om sex med en da 16 år gammel jente i svært beruset tilstand. Tonning Riise var da 25 år. Målet med undersøkelsene er å finne ut om politiet skal starte etterforskning. En avgjørelse om dette er ventet denne uken.

Om det konkrete varselet har han skrevet følgende i en SMS til NTB: «Jeg har tidligere bekreftet at begge hadde drukket alkohol og hadde sex, og beklaget det dypt. Utover det kjenner jeg meg altså ikke igjen i saken slik den blir gjengitt i mediene».

