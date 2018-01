Det bekrefter partiets assisterende generalsekretær Øistein Lid i en tekstmelding til NRK:

– Jeg har vært kjent med et rykte om Ulf Leirstein fra 2012, som omhandlet trekantsex. Jeg konfronterte Ulf Leirstein med ryktene, og de ble avvist. Det var da ikke mulig å komme lenger i saken. Opplysningene om en mindreårig har jeg ikke vært kjent med før nå, skriver Lid i en tekstmelding.

– I ettertid er det lett å se at vi burde tatt tak i denne saken på en annen måte i 2012, skriver han.

Dermed bekrefter Lid at partiet allerede i 2012 var varslet om saker knyttet til Leirstein.

Både Siv Jensen og parlamentarisk leder Hans-Andreas Limi har i intervjuer med NRK hevdet at det ikke var kommet noen rykter, varsler eller informasjon om Leirstein før dagen før NRK publiserte den første saken, 10. januar.

NRK er kjent med at Leirsteins SMS-utveksling høsten 2012 og vinteren 2013 ble en del av den bitre nominasjonsstriden som på den tiden splittet fylkespartiet i Frp Østfold.

Leirsteins motstandere hevdet SMS'ene viste habilitetskonflikt mellom en annen tillitsvalgt og Leirstein, som burde få følger i nominasjonsprosessen.

KONFRONTERTE LEIRSTEIN: Frp kjente til såkalte sexrykter om Leirstein allerede i 2012, men assisterende generalsekretær Øistein Lid hevder de ikke kjente til saken om den 15 år gamle gutten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NRK har gjentatte ganger vært i kontakt med den da tillitsvalgte mannen, som ikke ønsker å uttale seg.

Men NRK kjenner til at Leirstein i juni 2012 sa til en kvinnelig partifelle i 30-årene at han deltok i en trekant med den tillitsvalgte mannen som på det tidspunktet var myndig.

Ulf Leirstein sier via Frps kommunikasjonsrådgivere at han ikke ønsker å kommentere saken utover meldingen han tidligere har lagt ut på Facebook.

Foto: SKJERMDUMP: FACEBOOK

Varsleren: – Har ingen tillit til Siv eller partiet

Den mindreårige gutten, som nå har varslet Frp om oppførselen til Leirstein, har idag ingen tillit til partiets håndtering av Leirstein-saken. Gutten fikk i 2012 tilsendt hardpornografiske bilder fra Leirsteins epostkonto på Stortinget. Leirstein foreslo senere overfor en kvinne å ta med gutten på en trekant.

INGEN TILLIT: Varsleren i Leirstein-saken har møtt Frps organisasjonsutvalg, men har ikke lenger tiltro til partiets håndtering. Foto: NRK

I etterkant av at han fortalte sin historie til NRK, har han hatt møter med Frps parlamentariske leder Hans-Andreas Limi og med Frps organisasjonsutvalg.

Frp har offentlig hevdet at Leirsteins tekstmeldinger som omhandlet mindreårige var «helt nye» for partiet.

Men i møtet 11. januar i år opplevde varsleren at Frp-toppene ga en annen versjon.

– Øistein Lid sa han at han husket saken fra 2012/2013, og hadde forsøkt å håndtere den, men uten hell.

– Hva eksakt sa Lid til deg?

– Han sa han husket å ha blitt varslet, og at han hadde sett noen av tekstmeldingene fra Leirstein. Han hadde forsøkt å sjekke ut saken den gang men ikke kommet noen vei, var det han sa i møtet.

TASTET PRIVAT: I denne SMS-utvekslingen foreslår Ulf Leirstein overfor en kvinne i 30-årene å ta med den dengang 15 år gamle gutten på en trekant. Foto: Skjermdump

Forklaringen hans understøttes også av en tredjeperson som deltok i møtet.

– Vårt inntrykk var at Lid kjente til hele saken. Lid hadde også kontakt med en tredjeperson om tekstmeldingene som omhandlet meg i 2012, sier mannen til NRK.

Han tror heller ikke på Siv Jensen eller tidligere generalsekretær i FpU Espen Teigen når de sier at de ikke husker.

– Nei, jeg gjør ikke det. Man burde huske en så alvorlig sak. Det virker som de har valgt som strategi å si at de ikke husker, men det virker lite troverdig når mange har blitt varslet på separate tidspunkt. Andre har dessuten visst at SMSene sirkulerte.

– Hvis de lyver så vil jeg ikke si at noen av dem er spesielt skikket for rollene sine. Snakker de sant er de heller ikke spesielt skikket.

Siv Jensen skriver i en SMS via sin kommunikasjonsrådigver:

– Jeg har stor forståelse for at han føler det slik. Jeg skjønner godt at det fremstår rart at jeg ikke husker dette. Jeg har sagt det som er sant. Hadde jeg sagt noe annet så hadde jeg løyet.

– Slik saken fremstår er det åpenbart at saken burde vært grepet tak i på en annen måte i 2012. Det beklager jeg, skriver Siv Jensen.

Store konsekvenser

Den unge mannens historie har de siste ukene ført til store konsekvenser for Ulf Leirstein.

Leirstein har trukket seg fra alle verv, og har mistet plassen i justiskomitéen etter oppslagene om at han i 2012 sendte gutten hardporno og senere foreslo overfor en kvinne i 30-årene å ta ham med på trekantsex.

Frp-leder Siv Jensen og FpUs daværende generalsekretær Espen Teigen hevder begge at de ikke husker at de ble varslet.

Men etter at den unge mannen møtte organisasjonsutvalget 11. januar, sier han at han ikke har hørt et ord fra Frp.

– Grunnen til at jeg tok kontakt med Limi var jo for å få en ryddig prosess, og å ha en dialog med organisasjonsutvalget. Jeg ga dem både telefonnummer og e-post men det eneste jeg har hørt i etterkant har vært gjennom media, sier varsleren.

– Det virker som at organisasjonsutvalget er mest opptatt av å verne Leirstein og hans rolle heller enn å ta saken alvorlig.

– Hvorfor tror du det er sånn?

– Leirstein har vært lenge i partiet. Det er sikkert mange i organisasjonsutvalget og partiet for øvrig som står nærme ham og som kjenner ham, og som prøver å unngå å miste ansikt.

Øistein Lid har ikke ønsket å svare på disse påstandene.

– Burde huske en så alvorlig sak

– Har du tillit til Øistein Lids håndtering videre?



– Nei, og jeg vil heller ikke si at jeg har tillit til noen i organisasjonsutvalgets behandling videre. Det ble også sagt i møtet at organisasjonsutvalgets rolle var også å ivareta Leirsteins interesser, og at de skulle ivareta begge parters interesser. Det er merkelig at man hadde så behov for å understreke det flere ganger.

– Noen vil tenke at du har et hevnmotiv overfor Ulf Leirstein?

– Det har jeg ikke. Jeg er ikke aktiv i partiet lenger, og har ingen intensjoner om å bli aktiv i Frp i fremtiden. Jeg har ingenting å vinne på denne saken. Det jeg ønsker er å få slutt på en ukultur i Frp som har vart over lengre tid. Jeg håper partiet kan rette det opp i fremtiden.

Espen Teigen skriver i en sms til NRK:

- Jeg vil beklage at denne saken ikke ble bedre fulgt opp. Det burde den selvsagt vært.