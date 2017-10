Mener minister seksualiseres i karikatur: – Ikke ta lett på det

– Er det noen som kan forklare meg denne «vitsetegningen»?

Det spør kultursjefen i Lillehammer på Facebook, når han deler en karikatur av den tidligere forsvarsministeren Ine Marie Eriksen Søreide på Facebook i dag.

Tegninga viser ministeren i en liten, sort kjole – sittende på kne mellom to uniformerte soldater.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen, og senere Nettavisen, som først omtalte reaksjonene på tegninga som ble publisert i Lillehammer Byavis i går.

– Jeg synes ikke vi skal ta lett på dette, sier politisk redaktør i Vårt Land, Berit Aalborg til NRK etter å ha deltatt i Dagsnytt 18 samtidig med Søreide fredag.

Berit Aalborg, politisk redaktør i Vårt Land, mener tegninga er et typisk eksempel på det hun mener er en negativ trend i samfunnsdebatten. – Kvinners kropp blir i mye større grad enn for menn til et tema i samfunnsdebatten, sier hun.

Ministeren har sett tegninga

Hun mener tegninga seksualiserer ministeren og viser en måte å omtale kvinner på som hun «ikke har sansen for».

– Man kan si at man kan trekke på skuldrene av det, men dette er ikke morsomt i den store sammenhengen, sier Aalborg, som tror tegninger av denne typen kan føre til at unge kvinner kvier seg for å ta plass i det offentlige rom.

– Jeg tror slike tegninger gjør noe med hvordan unge jenter lærer seg å se kvinner i maktposisjoner. Kvinners kropp blir i mye større grad enn for menn til et tema, sier hun.

Ministeren selv vil ikke kommentere bildet.

– Jeg har sett det, men jeg vil ikke kommentere det, Søreide til NRK.

Tegneren: – Mente det ikke sånn

Tore Feiring, redaktør i Lillehammer Byavis, sier han angrer på fremstillinga av Ine Marie Søreide Eriksen. Foto: Stein Schinstad / NRK

Tegneren av bildet, Tore Feiring, er også redaktør i Lillehammer Byavis. Han sier til NRK fredag kveld at han er lei seg - for at tegninga ble tolka som den ble.

– Dette var en litt sånn «gammal raddis-tankegang» som slo litt feil ut. Jeg har fått med meg at mange ser ting i tegninga som ikke var meninga, sier han.

– Du fremstiller en minister med kløft, i kort kjole, på kne med ansiktet mot de to soldatenes underliv – og hun klyper soldatene i rumpa. Kunne du ikke se for deg at folk la merke til det?

– Jo, jeg skjønner at de gjør det. Jeg har skjønt at jeg bomma litt med bekledninga, sier han, og understreker at hensikten med tegninga var å vise uenighet med dagens forsvarspolitikk.

– Meninga var å vise hvordan vi i Norge, etter tegnerens mening, legger oss flate for Nato og USA. Jeg mente ikke å være sexistisk eller vise noen slags kvinneforakt, sier han, og legger til at han ikke har noen intensjon om å skremme unge kvinner fra samfunnsdebatten.

– Jeg blir lei meg om den tolkes sånn. Men da synes jeg jo tolkninga går litt langt, sier han.

– Angrer du på at du publiserte tegninga?

– Jeg står for hensikten bak tegninga, men jeg angrer på at jeg ikke tegna henne oppreist med bukser, sier han.