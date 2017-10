Her får Norge sin første kvinnelige utenriksminister

Idag blir dagens forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (41) utnevnt til ny utenriksminister, og dermed den første kvinnen til å trone på toppen av det mektige Utenriksdepartementet. Hun har hele tiden vært den soleklare favoritten til å bli ny utenriksmister etter Børge Brende, og statsminister Erna Solberg skal, etter det NRK kjenner til, se det som en bonus at regjeringens siste mannsbastion blir brutt.

– Vi har gjort endringer og fått Norges første kvinnelige utenriksminister, sa Solberg da hun og kom ut på slottsbakken etter å ha informert Kongen i statsråd om statsrådsbyttet.

Her presenterte Erna Solberg (H) sine nye statsråder. Du trenger javascript for å se video. Her presenterte Erna Solberg (H) sine nye statsråder.

Erna: – I dag skriver vi historie

På en pressekonferanse etter Kongen i statsråd takket Solberg Børge Brende for innsatsen som utenriksminister.

– Så skriver vi historie i dag. Eriksen blir den første kvinnelige utenriksministeren i Norge, og det er flott. Vi holder også på med et større historieprosjekt for å finne ut hvor mange land som har den situasjonen vi har nå, sa Solberg med henvisning til at de tre viktigste politiske postene nå innehas av kvinner.

Dette er:

Statsminister Erna Solberg (H) Finansminister Siv Jensen (Frp) Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H)

– Det er noen. Filipinene har også hatt kvinnelig statsminister, finansminister og utenriksminister. Vi har også funnet fem dager i Liberias historie, pluss Sveits. Vi er ikke de første i verden, men det er viktig historieskriving for Norge, sa Solberg.

Dette var imidlertid ikke årsaken til at Eriksen ble utnevnt.

– Det er først og fremst fordi hun blir en ekstremt god utenriksminister. Hun kan både sikkerhets- og utenrikspolitikk og har et stort nettverk. Hun har allerede en unik standing internasjonalt.

Professor: – På tide med en kvinnelig utenriksminister

Professor i statsvitenskap og tidligere statssekretær i utenriksdepartementet, Janne Haaland Matlary, er glad for at Søreide blir utenriksminister. Hun er ikke imponert over at hun blir den første kvinnen i Norge.

– Norge må være ett av de siste landene i verden som får en kvinnelig utenriksminister, så det er ingen ting å skryte av. Det er på tide.

Hun kjenner Eriksen godt og beskriver henne som både kompetent og hardtarbeidende.

– Hun er en som gjør leksene, setter seg inn i sakene og veldig seriøs. Jeg tror hun er et veldig godt valg også fordi sikkerhets- og forsvarspolitikk langs mange dimensjoner nå er viktigere og viktigere langs mange dimensjoner, sier Matlary.

Solberg svarer følgende til Matlary:

– Jeg er stolt av at den første kvinnelige utenriksministeren kommer på min vakt, i min regjering, og at vi har en så god kandidat.

Også SV-leder Audun Lysbakken mener Eriksen er et godt valg.

– Gratulerer med ny rolle for en dyktig politiker. Eriksen Søreide er et godt valg av Erna Solberg. Hun er svært godt kvalifisert. Jeg synes dessuten det er flott at vi omsider får en kvinnelig utenriksminister, og jeg gleder meg til å debattere utenrikspolitikk med Ine Eriksen Søreide, skriver Lysbakken i en e-post.

Var favoritt til å bli utenriksminister

Søreide var en het kandidat til utenriksministerposten også i 2013, men da gikk Erna Solberg for Brende, som hadde solid regjeringserfaring fra tidligere.

Søreide har vært innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2001, og var Høyres utenrikspolitiske talsperson og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité fra 2009 til 2013. Hun har tidligere ledet utdanningskomiteen på Stortinget.